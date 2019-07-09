Валентин Наливайченко

ЗМІ: Викрадені в Нідерландах картини опинилися в українських націоналістів

У нідерландському музеї заявили, що викрадені 10 років тому картини опинилися в українських націоналістів, які просили за них винагороду. Там заявляють про причетність до справи політиків у Києві. Останні заперечують.