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Валентин Наливайченко

Валентин Наливайченко - український політик, колишній голова СБУ.

Валентин Наливайченко двічі очолював Службу безпеки України (СБУ) – з 2006 до 2010 року та з 2014 до 2015 року. Валентин Наливайченко був членом Верховної Ради VII скликання від партії УДАР. 2016 року заснував громадсько-політичний рух "Справедливість".

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

Коментар: Вибори в Україні - нові обличчя проти старої гвардії

Коментар: Вибори в Україні - нові обличчя проти старої гвардії 04.02.2019

Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя й на виборах президента готові віддати голоси шоумену Володимиру Зеленському. Але результат перегонів складно передбачити, вважає Сергій Руденко.
Президентська кампанія: Садовий, Наливайченко та Каплін висунуті кандидатами

Президентська кампанія: Садовий, Наливайченко та Каплін висунуті кандидатами 03.01.2019

Партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом у президенти України. Валентин Наливайченко балотуватиметься від руху "Справедливість", а депутат Сергій Каплін - від Соціал-демократичної партії.

Суд над Януковичем: найважливіші свідчення (16.02.2018) 16.02.2018

Жорстка посадка гелікоптера Путіна, російські диверсанти на Майдані, слабкість української армії та погрози Кремля - підбірка DW важливих нових свідчень на суді над Януковичем.

Антикорупційний форум: з багатьма учасниками, але без готових рішень

Антикорупційний форум: з багатьма учасниками, але без готових рішень 24.12.2015

На київському Антикорупційному форумі ажіотаж: більше шести тисяч людей готові боротись з корупцією, однак поки не визначились, як саме. Репортаж DW.
Порошенко доручив СБУ перевірити дані про вкрадені в Нідерландах картини

Порошенко доручив СБУ перевірити дані про вкрадені в Нідерландах картини 09.12.2015

Президент України Петро Порошенко доручив СБУ перевірити інформацію щодо викрадених в нідерландському музеї картин. На даний момент Україна контактує з Нідерландами щодо ситуації з творами містецтва, повідомляють в МВС.
ЗМІ: Викрадені в Нідерландах картини опинилися в українських націоналістів

ЗМІ: Викрадені в Нідерландах картини опинилися в українських націоналістів 07.12.2015

У нідерландському музеї заявили, що викрадені 10 років тому картини опинилися в українських націоналістів, які просили за них винагороду. Там заявляють про причетність до справи політиків у Києві. Останні заперечують.
Рада підтримала кандидатуру Грицака на посаду голови СБУ

Рада підтримала кандидатуру Грицака на посаду голови СБУ 02.07.2015

Парламент підтримав запропоновану президентом кандидатуру нового голови СБУ Василя Грицака. За таке рішення проголосували 340 депутатів.
Політична ціна відставки Валентина Наливайченка

Політична ціна відставки Валентина Наливайченка 18.06.2015

Більшість депутатів парламенту без жодних обговорень схвалила відставку Валентина Наливайченка з посади голови СБУ. Експерти та депутати вважають, що це стало можливим унаслідок політичних торгів.
Конфлікт президента з головою СБУ розколов парламент

Конфлікт президента з головою СБУ розколов парламент 16.06.2015

В парламенті очікується голосування за президентське подання про відставку голови СБУ Валентина Наливайченка. Експерти не виключають наявності у конфлікті високопосадовців політичного підтексту.
СБУ не планує обміну затриманих російських військових

СБУ не планує обміну затриманих російських військових 18.05.2015

За словами глави СБУ Наливайченка, на затриманих напередодні на Донбасі російських військових чекає кримінальна відповідальність. Натомість сепаратисти заявляють, що полонені були у лавах "народної міліції".
СБУ вивчає причетність топ-менеджменту компанії Ахметова до акцій протесту шахтарів

СБУ вивчає причетність топ-менеджменту компанії Ахметова до акцій протесту шахтарів 07.05.2015

Служба безпеки України допитує менеджмент однієї з компаній Ріната Ахметова у справі про фінансування акцій протесту шахтарів у Києві.
У Києві затримали колишнього голову фракції регіоналів Олександра Єфремова

У Києві затримали колишнього голову фракції регіоналів Олександра Єфремова 15.02.2015

Єфремова підозрюють у зловживанні службовим становищем і службовій фальсифікації. Арешт відбувся у суботу у Києві.
Припинення вогню на Донбасі: є порушення

Припинення вогню на Донбасі: є порушення 15.02.2015

У зоні АТО зберігається артилерійська тиша, але бойовики вели локальний вогонь, повідомляють в українському Генштабі. Представники сепаратистів теж закидають Києву порушення режиму припинення вогню.
Єгор Соболєв: Президент і ВР саботують люстрацію суддів

Єгор Соболєв: Президент і ВР саботують люстрацію суддів 17.10.2014

Голова люстраційного комітету Єгор Соболєв в розмові з DW розказав, як буде впроваджуватися закон про очищення влади в Україні та яка роль громадськості у забезбеченні цього процесу.
Глава СБУ про російський гуманітарний конвой: Це пряме вторгнення

Глава СБУ про російський гуманітарний конвой: "Це пряме вторгнення" 22.08.2014

Перетин українського кордону російськими вантажівками без догляду митників і без супроводу Червоного Хреста голова СБУ Валентин Наливайченко вважає "ризикованою провокацією" проти України.
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