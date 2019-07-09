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Валентин Наливайченко - український політик, колишній голова СБУ.
Валентин Наливайченко двічі очолював Службу безпеки України (СБУ) – з 2006 до 2010 року та з 2014 до 2015 року. Валентин Наливайченко був членом Верховної Ради VII скликання від партії УДАР. 2016 року заснував громадсько-політичний рух "Справедливість".
Партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом у президенти України. Валентин Наливайченко балотуватиметься від руху "Справедливість", а депутат Сергій Каплін - від Соціал-демократичної партії.
Президент України Петро Порошенко доручив СБУ перевірити інформацію щодо викрадених в нідерландському музеї картин. На даний момент Україна контактує з Нідерландами щодо ситуації з творами містецтва, повідомляють в МВС.
У нідерландському музеї заявили, що викрадені 10 років тому картини опинилися в українських націоналістів, які просили за них винагороду. Там заявляють про причетність до справи політиків у Києві. Останні заперечують.