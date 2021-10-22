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Валентина Данішевська - українська правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валентина Данішевська".
Валентина Данішевська - українська правниця. З 2017 року Данішевська є головою Верховного суду України. Данішевська стала першою жінкою в Україні на цій посаді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Голова Верховного суду України Валентина Данішевська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW про судову реформу, тиск влади на судову систему, Антикорупційний суд та суперечливу роль активістів в очищенні системи.