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Валентина Данішевська

Валентина Данішевська - українська правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валентина Данішевська".

Валентина Данішевська - українська правниця. З 2017 року Данішевська є головою Верховного суду України. Данішевська стала першою жінкою в Україні на цій посаді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні обрали нового голову Верховного суду

В Україні обрали нового голову Верховного суду 22.10.2021

Головою Верховного суду став Всеволод Князєв. Каденція його попередниці на посаді голови найвищого суду у системі судоустрою України Валентини Данішевської завершиться 1 грудня.

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів 12.10.2021

Через побоювання, що Вища рада правосуддя припинить роботу, судді по всій Україні масово йдуть у відставку, заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська.
Судова реформа: в ОПУ провели нараду з суддями та послами G7

Судова реформа: в ОПУ провели нараду з суддями та послами G7 16.09.2021

В Офісі президента України пройшла зустріч щодо судової реформи за участі послів країн Великої сімки. Учасники заявили про важливість продовження реформи.
Голова Верховного суду: В судовій системі є своя п'ята колона

Голова Верховного суду: В судовій системі є своя "п'ята колона" 09.03.2021

Голова Верховного суду Валентина Данішевська вважає, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б.
Голова українського Верховного суду: Нова влада зазіхає на незалежність судів

Голова українського Верховного суду: Нова влада зазіхає на незалежність судів 26.11.2019

У судовій реформі в Україні на ініціативу президента Володимира Зеленського голова Верховного суду Валентина Данішевська вбачає загрозу незалежності суддів. Про це вона розповіла в інтерв'ю DW.

Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019) 26.11.2019

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW про судову реформу, тиск влади на судову систему, Антикорупційний суд та суперечливу роль активістів в очищенні системи.
Що принесе судовій системі реформа Зеленського

Що принесе судовій системі реформа Зеленського 17.10.2019

Попри запит на оновлення судочинства, судову реформу Зеленського критикують як опозиція, так і західні партнери України. Лунають застереження про зростання навантаження на суди та їхню залежність від політиків.
Валентина Данішевська обрана головою нового Верховного суду в Україні

Валентина Данішевська обрана головою нового Верховного суду в Україні 30.11.2017

Шляхом таємного голосування на пленумі Верховного суду Валентина Данішевська обрана його головою. Її кандидатуру підтримали 67 зі 111 суддів.