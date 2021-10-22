Валентина Данішевська - українська правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валентина Данішевська".

Валентина Данішевська - українська правниця. З 2017 року Данішевська є головою Верховного суду України. Данішевська стала першою жінкою в Україні на цій посаді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.