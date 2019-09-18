ВАКС узяв під варту ексдепутата Ради Максима Микитася з можливістю застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) України у вівторок, 22 жовтня, змінила запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю, підозрюваному в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії.

Як зазначається у повідомленні на сторінці ВАКС у соціальній мережі Facebook, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) надав додаткові матеріали для обґрунтування підозри та ризиків у кримінальному провадженні щодо забудови земель Нацгвардії.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС ухвалила взяти Микитася під варту в залі суду до 14 листопада з правом внесення застави у розмірі 80 мільйонів гривень. У разі внесення застави, підозрюваний зобов’язаний здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, 2 жовтня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП повідомили про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйон гривень колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Слідство стверджує, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

Раніше, у травні, в рамках розслідування цієї справи був затриманий і відправлений під варту екскомандувач Нацгвардії Юрій Аллеров. Однак згодом він вийшов із СІЗО під заставу.

За версією слідства, у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія за попередніми домовленостями.