ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні в четвер, 28 травня, заочно обрала запобіжним заходом для підозрюваного у справі "ВіЕйБі Банку" тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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"За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що нині цей підозрюваний перебуває за межами України. Після його затримання і не пізніше ніж за 48 годин з моменту доставки до місця кримінального провадження буде розглянуто за його участі питання про застосування обраного запобіжного заходу або заміну на більш м'яку міру в установленому законодавством порядку.

"Дане рішення набуває чинності з моменту проголошення, є остаточним і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні. На засіданні була оголошена резолютивна частина рішення, повний текст з мотивами його ухвалення оголосять 1 червня.

У повідомленні не вказується ім'я підозрюваного, утім, як стало відомо агентству новин "Інтерфакс-Україна", йдеться про засновника агрохолдингу Ukrlandfarming, колишнього власника банку "Фінансова ініціатива" і "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року МВС України за заявою НАБУ внесло Бахматюка до переліку осіб, які переховуються від влади. 7 лютого 2020 року ВАКС дозволив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) затримати Бахматюка.

У справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Нацбанку України для "ВіЕйБі Банку" є десятеро підозрюваних, серед них і три посадові особи приватних компаній, пов'язаних із власником банку.