 ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2020

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ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка

Колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка заочно взяли під варту. Рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні в четвер, 28 травня, заочно обрала запобіжним заходом для підозрюваного у справі "ВіЕйБі Банку" тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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"За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні  пресслужби.

Повідомляється, що нині цей підозрюваний перебуває за межами України. Після його затримання і не пізніше ніж за 48 годин з моменту доставки до місця кримінального провадження буде розглянуто за його участі питання про застосування обраного запобіжного заходу або заміну на більш м'яку міру в установленому законодавством порядку.

"Дане рішення набуває чинності з моменту проголошення, є остаточним і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні. На засіданні була оголошена резолютивна частина рішення, повний текст з мотивами його ухвалення оголосять 1 червня.

У повідомленні не вказується ім'я підозрюваного, утім, як стало відомо агентству новин "Інтерфакс-Україна", йдеться про засновника агрохолдингу Ukrlandfarming, колишнього власника банку "Фінансова ініціатива" і "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року МВС України за заявою НАБУ внесло Бахматюка до переліку осіб, які переховуються від влади. 7 лютого 2020 року ВАКС дозволив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) затримати Бахматюка.

У справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Нацбанку України для "ВіЕйБі Банку" є десятеро підозрюваних, серед них і три посадові особи приватних компаній, пов'язаних із власником банку.

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