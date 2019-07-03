Біля Тунісу потонуло судно з мігрантами, 80 осіб зникли безвісти

Щонайменше 80 мігрантів зникли безвісти після того, як їхній човен затонув біля узбережжя Тунісу.
Близько 80 мігрантів зникли безвісти у Середземному морі біля берегів Тунісу після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи. Всього на судні перебувало 86 осіб, з них знайшли та врятували лише чотирох, один з врятованих згодом помер, повідомив речник Міжнародної організації з міграції Флавіо Ді Джакомо у четвер, 4 липня.
"Біля узбережжя Тунісу сталася корабельна аварія, чотирьох осіб врятували і доправили до Тунісу. Вони сказали, що на човні були 86 людей. Є побоювання, що близько 80 мігрантів загинули", - написав він у Twitter.
Аварія сталася 3 липня, човен прямував з міста Зуара у Лівії і потонув біля міста Зарзіс в Тунісі. До якої саме європейської країни він прямував, невідомо. Трьох осіб з потонулого човна, які вижили внаслідок аварії, відправили до місцевого притулку для мігрантів у Зарзісі. Станом на 4 липня, щонайменше 82 особи з цього човна вважаються такими, що зникли безвісти.
У травні поблизу узбережжя Тунісу перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього потонули щонайменше 70 людей.
Нагадаємо, що за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році 2262 мігранти загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.
Човен з мігрантами перекинувся у міжнародних водах неподалік від туніського узбережжя, через що загинуло щонайменше 70 мігрантів. Рибалкам вдалось врятувати 16 людей. (10.05.2019)
Понад 1500 мігрантів та біженців загинули за перші сім місяців 2018-го, намагаючись дістатися Середземним морем Європи, повідомляє агенція з питань біженців ООН. (04.08.2018)