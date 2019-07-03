Біля Тунісу потонуло судно з мігрантами, 80 осіб зникли безвісти

Близько 80 мігрантів зникли безвісти у Середземному морі біля берегів Тунісу після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи. Всього на судні перебувало 86 осіб, з них знайшли та врятували лише чотирох, один з врятованих згодом помер, повідомив речник Міжнародної організації з міграції Флавіо Ді Джакомо у четвер, 4 липня.

"Біля узбережжя Тунісу сталася корабельна аварія, чотирьох осіб врятували і доправили до Тунісу. Вони сказали, що на човні були 86 людей. Є побоювання, що близько 80 мігрантів загинули", - написав він у Twitter.

Аварія сталася 3 липня, човен прямував з міста Зуара у Лівії і потонув біля міста Зарзіс в Тунісі. До якої саме європейської країни він прямував, невідомо. Трьох осіб з потонулого човна, які вижили внаслідок аварії, відправили до місцевого притулку для мігрантів у Зарзісі. Станом на 4 липня, щонайменше 82 особи з цього човна вважаються такими, що зникли безвісти.

У травні поблизу узбережжя Тунісу перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього потонули щонайменше 70 людей.

Нагадаємо, що за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році 2262 мігранти загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.