 Біля Лівії перевернувся човен з біженцями - ймовірно, понад 100 смертей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

Біля Лівії перевернувся човен з біженцями - ймовірно, понад 100 смертей

Чергова аварія переповненого човна з мігрантами, судячи з усього, завершилась численними жертвами. У береговій охороні заявляють, що могли загинути близько ста осіб.

Лівійська берегова охорона заявляє про лише 16 врятованих біженців

Лівійська берегова охорона заявляє про лише 16 врятованих біженців

У береговій охороні Лівії заявляють про існування підстав стверджувати, що щонайменше 100 мігрантів потонули у Середземному морі у п'ятницю, 29 червня. Усі вони перебували на борту човна, який відплив від берега неподалік від столиці країни Тріполі у напрямку півдня Європи. Човен затонув через перевантаження, пояснили представники берегової охорони Лівії, інформує агенція Reuters.

DW.COM

Після цілої ночі переговорів лідери Євросоюзу погодили спільну заяву щодо вирішення міграційної кризи. Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали знаходження європейського рішення. (29.06.2018)

Цей саміт не приніс порятунку Анґелі Меркель. Але тим часом у ЄС є консенсус стосовно мігрантів - тримати їх подалі від Європи. При цьому в жертву приносяться законність і гуманність, вважає Барбара Везель. (25.06.2018)

Рятувальникам вдалось дістати живими з води 16-х мігрантів, загалом же на борту човна перебувало 120-125 осіб, серед них близько 20 жінок та 10 дітей. Наразі у воді були знайдені тіла трьох немовлят, які перебували у човні з мігрантами та які потонули, додає dpa.

Окрім того, у п'ятницю лівійська берегова охорона повернула на берег понад 300 мігрантів, які намагались на двох човнах відпливти у напрямку Європи.

Згідно з останніми даними ООН, з початку 2018 року до Іспанії прибуло морем 17,8 тисяч мігрантів, до Італії - 16,5 тисяч, до Греції - 13,1 тисячі. Понад 970 осіб загинули, намагаючись перетнути Середземне море.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня лідери ЄС, які зібрались на саміті у Брюсселі, обговорювали питання зміни міграційної політики. Складні та тривалі переговори завершились погодженням європейськими лідерами спільної заяви, зокрема і щодо міграції. Рішення саміту передбачає, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Також у заяві наголошується, що вторинна міграція створює загрозу для системи притулку в ЄС, і тому уряди повинні вжити всіх заходів, аби їй запобігти. Крім того, вирішили створити так звані "регіональні платформи висадки на берег", куди хочуть доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі. На додачу в країнах ЄС планують організувати центри прийому, в яких планують швидко відділяти економічних мігрантів від біженців.

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)  

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