Біля Лівії перевернувся човен з біженцями - ймовірно, понад 100 смертей

У береговій охороні Лівії заявляють про існування підстав стверджувати, що щонайменше 100 мігрантів потонули у Середземному морі у п'ятницю, 29 червня. Усі вони перебували на борту човна, який відплив від берега неподалік від столиці країни Тріполі у напрямку півдня Європи. Човен затонув через перевантаження, пояснили представники берегової охорони Лівії, інформує агенція Reuters.

Рятувальникам вдалось дістати живими з води 16-х мігрантів, загалом же на борту човна перебувало 120-125 осіб, серед них близько 20 жінок та 10 дітей. Наразі у воді були знайдені тіла трьох немовлят, які перебували у човні з мігрантами та які потонули, додає dpa.

Окрім того, у п'ятницю лівійська берегова охорона повернула на берег понад 300 мігрантів, які намагались на двох човнах відпливти у напрямку Європи.

Згідно з останніми даними ООН, з початку 2018 року до Іспанії прибуло морем 17,8 тисяч мігрантів, до Італії - 16,5 тисяч, до Греції - 13,1 тисячі. Понад 970 осіб загинули, намагаючись перетнути Середземне море.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня лідери ЄС, які зібрались на саміті у Брюсселі, обговорювали питання зміни міграційної політики. Складні та тривалі переговори завершились погодженням європейськими лідерами спільної заяви, зокрема і щодо міграції. Рішення саміту передбачає, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Також у заяві наголошується, що вторинна міграція створює загрозу для системи притулку в ЄС, і тому уряди повинні вжити всіх заходів, аби їй запобігти. Крім того, вирішили створити так звані "регіональні платформи висадки на берег", куди хочуть доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі. На додачу в країнах ЄС планують організувати центри прийому, в яких планують швидко відділяти економічних мігрантів від біженців.