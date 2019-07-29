Біля Каліфорнії спалахнуло і затонуло судно: більше 30 осіб зникли безвісти

На дайвінг-човні біля берегів південної Каліфорнії спалахнула пожежа, після цього воно пішло на дно. Рятувальники заявили, що "декілька людей загинули", але їхня точна кількість наразі невідома. Вдалося врятувати п'ятьох членів екіпажу, які спали на палубі, інформує агенція Associated Press у понеділок, 2 вересня. Ще 34 людини вважаються такими, що зникли безвісти.

"О 3:15 сьогодні вранці берегова охорона отримала дзвінок з проханням про допомогу. Були проблеми із зв'язком, але нам частково вдалося отримати інформацію, щоб мати змогу відправити судна на місце події", - сказав представник берегової охорони Марк Барні.

Пожежа спалахнула рано вранці під час завершальної частини подорожі. Команда іншого судна врятувала п'ятьох членів екіпажу, які спали на палубі. Однак пасажири судна спали у спеціально облаштованих місцях всередині човна.

Берегова охорона шукає тих осіб, які могли стрибнути у воду і врятуватися. Однак рятувальники припускають, що усі 33 особи могли загинути.