 Біля берегів Іспанії врятували понад 600 мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

Біля берегів Іспанії врятували понад 600 мігрантів

Понад 600 мігрантів намагалися дістатись європейських берегів на 16-ти дерев'яних човнах. Їх усіх врятували і доправили на територію Іспанії.

Біженці пливли до Іспанії на дерев'яних човнах. Архівне фото

Біженці пливли до Іспанії на дерев'яних човнах. Архівне фото

Неподалік від південного узбережжя Іспанії у понеділок, 3 вересня, в Середземному морі було врятовано понад 600 мігрантів. Як повідомляє іспанське новинне агентство Europa Press з посиланням на рятувальну організацію Salvamento Marítimo, майже 200 осіб, що пливли на семи дерев'яних човнах, були врятовані у Гібралтарській протоці.

Ще 467 осіб врятували з дев'яти човнів у західні частині Середземного моря. Серед врятованих були жінки і діти. Усі мігранти були доправлені на берег в іспанській автономній області Андалусія на півдні країни.

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Понад 1500 мігрантів та біженців загинули за перші сім місяців 2018-го, намагаючись дістатися Середземним морем Європи, повідомляє агенція з питань біженців ООН. (04.08.2018)

Маршрути мігрантів через Середземне море з Північної Африки в останні місяці все частіше пролягають у напрямку Іспанії, зауважує агентство dpa. Хоча кількість мігрантів, які прибувають морем до країн Європи, цього року загалом значно знизилася, їхній потік до Іспанії, навпаки, зріс. За даними міністерства внутрішніх справ Іспанії, станом на кінець липня 2018 року до країни морем прибули понад 22 тисячі мігрантів - приблизно стільки ж, скільки за весь 2017 рік.

Напередодні, 3 вересня, в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що шлях до Європи через центральну частину Середземного моря став значно небезпечнішим для мігрантів. За період з січня по липень 2018 року кожен 18-й мігрант загинув або зник безвісти, намагаючись дістатися південного узбережжя Європейського Союзу центральним маршрутом через Середземне море.

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