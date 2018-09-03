 Біля берегів Лівії потонули понад 100 мігрантів - ″Лікарі без кордонів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

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Новини

Біля берегів Лівії потонули понад 100 мігрантів - "Лікарі без кордонів"

Чергова трагедія у Середземному морі сталася на початку вересня, коли внаслідок аварії двох човнів загинули понад сто осіб, повідомили в організації "Лікарі без кордонів".

Порятунок біженців у Середземному морі. Архівне фото

Порятунок біженців у Середземному морі. Архівне фото

Понад сто мігрантів загинули у Середземному морі на початку вересня цього року, коли гумові човни, на яких вони пливли у напрямку Європи, перекинулися біля берегів Лівії, повідомили у понеділок, 10 вересня, в міжнародній неурядовій організації "Лікарі без кордонів" (ЛБК).

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Засуджених визнано винними у протизаконному перевезенні іноземців до Європи та нещасному випадку в Середземному морі, внаслідок якого загинули 13 біженців. (11.08.2017)

Понад 1500 мігрантів та біженців загинули за перші сім місяців 2018-го, намагаючись дістатися Середземним морем Європи, повідомляє агенція з питань біженців ООН. (04.08.2018)

Унаслідок аварії судна з біженцями поблизу лівійського узбережжя загинули щонайменше 64 людини, повідомляють у Міжнародній організації з міграції. Раніше йшлось про вісьмох загиблих. (08.01.2018)

За даними організації, 1 вересня від лівійського берега відпливли два гумові човни з мігрантами, переважно громадянами африканських країн. Утім, невдовзі в одного з човнів зламався двигун, а інший - почав здуватися, повідомляє агенція Reuters.

Врятованих наступного дня, 2 вересня, лівійська берегова охорона доправила до порту в місті Хомс. Але вижити вдалося не усім: за даними "Лікарів бе кордонів", понад сто людей потонули. В організації посилаються при цьому на слова тих, хто вижив внаслідок аварії човнів. Інших подробиць трагедії, а також точної кількості жертв поки не повідомляють.

3 вересня в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що шлях до Європи через центральну частину Середземного моря став значно небезпечнішим для мігрантів. За період з січня по липень 2018 року кожен 18-й мігрант загинув або зник безвісти, намагаючись дістатися південного узбережжя Європейського Союзу центральним маршрутом через Середземне море. Так, за перші сім місяців 2018 року 1095 мігрантів загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.

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