 Більшість шукачів притулку приїздять до ФРН безпідставно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Більшість шукачів притулку приїздять до ФРН безпідставно

Чимало з тих, хто приїздить до ФРН у пошуках притулку, не мають підстав для його отримання, заявив голова Федерального відомства з питань міграції та біженців.

Федеральне відомство з питань міграції та біженців

Федеральне відомство з питань міграції та біженців

Лише 35 відсотків претендентів на притулок в Німеччині отримують статус, який гарантує їм правовий захист. Про це заявив голова Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) Ганс-Екгард Зоммер (Hans-Eckhard Sommer) у інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag, витяги з якого у суботу, 23 березня, оприлюднені на сайті видання.

DW.COM

Вже незабаром уряд ФРН може схвалити закон про імміграцію фахівців. Нововведення дозволить залишитися в країні тим, чиє клопотання про притулок відхилили. Згода щодо законопроекту досягнута трьома міністерствами. (20.11.2018)

Ще ніколи з Німеччини не депортували такої кількості біженців у інші країни-члени ЄС, як упродовж минулого року. Найбільше шукачів притулку вислали до Італії. (21.01.2019)

За словами Зоммера, такі цифри свідчать про те, що багато людей прибувають до ФРН, "не маючи підстав для отримання притулку". Так, у 2018 році BAMF зареєструвало 162 тисячі заявок від пошукачів. Це число "можна порівняти з населенням великого міста", зазначив Зоммер, вказуючи на його величину. Водночас керівник міграційного відомства висловився проти запровадження цільових показників на основі однієї лише статистики.

За словами Зоммера, близько 54 відсотків претендентів при поданні клопотань не можуть надати документи, що підтверджують особу. Деякі ж намагаються незаконно скористатися чужими посвідками і пред'являють оформлені в країнах ЄС документи, що належать іншим особам.

Раніше стало відомо, що за 11 місяців 2018 року з Німеччини в інші країни ЄС вислали рекордну кількість біженців - 8 658 осіб.

Дивитись відео 03:03

Чи справді ви німець? Реальний іспит на громадянство ФРН (01.03.2019)

Аудіо й відео до теми

Чи справді ви німець? Реальний іспит на громадянство ФРН (01.03.2019)  

Також за темою

Screenshots - Website des Bundesamts für Immigration und Flüchtlinge

Шукачів притулку у ФРН відвідують фальшиві представники BAMF 30.07.2018

Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) попередило, що від його імені шукачів притулку опитують невідомі люди з невідомою метою.

Deutschland Horst Seehofer, Bundesinnenminister in Berlin

Торік ФРН не змогла вислати половину мігрантів, які підлягали депортації 24.02.2019

Кожен другий з 57 тисяч мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку у Німеччині, уникнув депортації з країни, повідомив голова МЗС ФРН Горст Зеегофер. Надалі уряд посилить боротьбу з нелегальними мігрантами.

Bundesamt für Migration Schild Flüchtlinge

У Німеччині розгорівся корупційний скандал через надання притулку біженцям 20.04.2018

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини опинилося у центрі корупційного скандалу. Керівній співробітниці закидають задоволення понад 1200 клопотань про надання притулку без правових підстав.

Реклама

Докладно

Тереза Мей під час саміту ЄС у Брюсселі

Передишка для Терези Мей

ЄС готується до жорсткого Brexit, вважає Барбара Везель.  

Gehaltsabrechnung (picture-alliance)

У ФРН зафіксоване рекордне з 2011 року зростання зарплат

У Німеччині встановлене найбільше зростання зарплат з 2011 року. Минулого року вони зросли на 3,1 відсотка.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  