Більшість шукачів притулку приїздять до ФРН безпідставно

Лише 35 відсотків претендентів на притулок в Німеччині отримують статус, який гарантує їм правовий захист. Про це заявив голова Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) Ганс-Екгард Зоммер (Hans-Eckhard Sommer) у інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag, витяги з якого у суботу, 23 березня, оприлюднені на сайті видання.

За словами Зоммера, такі цифри свідчать про те, що багато людей прибувають до ФРН, "не маючи підстав для отримання притулку". Так, у 2018 році BAMF зареєструвало 162 тисячі заявок від пошукачів. Це число "можна порівняти з населенням великого міста", зазначив Зоммер, вказуючи на його величину. Водночас керівник міграційного відомства висловився проти запровадження цільових показників на основі однієї лише статистики.

За словами Зоммера, близько 54 відсотків претендентів при поданні клопотань не можуть надати документи, що підтверджують особу. Деякі ж намагаються незаконно скористатися чужими посвідками і пред'являють оформлені в країнах ЄС документи, що належать іншим особам.

Раніше стало відомо, що за 11 місяців 2018 року з Німеччини в інші країни ЄС вислали рекордну кількість біженців - 8 658 осіб.