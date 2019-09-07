 Більшість росіян та українців добре ставляться один до одного - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Більшість росіян та українців добре ставляться один до одного - опитування

За даними спільного опитування КМІС та "Левада-центру", більшість жителів України та Росії добре ставляться один до одного. До того ж, за останні півроку кількість людей з позитивним ставленням помітно збільшилась.

прапори україни та росії

Росіяни та українці почали ставитись один до одного краще

Росія та Україна мають бути незалежними державами з відкритими один для одного кордонами, без візового і митного режиму, вважають більшість громадян обох країн. Про це свідчать результати спільного дослідження "Левада-центру" і Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), повідомляє у вівторок, 15 жовтня, агенція "Інтерфакс".

Згідно з результатами дослідження, таку думку висловили 54 відсотки росіян і 49 відсотків українців. Протилежної думки - про закриті кордони з візовим і митним режимами - дотримуються 23 відсотки респондентів у РФ і 41 відсоток учасників опитування в Україні. При цьому про єдину державу висловлюються 19 відсотків російських респондентів і лише три відсотки українських.

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Володимиру Зеленському довіряє 65 відсотків українців, не довіряє 27 відсотків, свідчать результати опитування групи "Рейтинг". За партію "Слуга народу" має намір голосувати майже половина виборців. (11.07.2019)

40 відсотків опитаних українців ненавидять Йосипа Сталіна, 25 відсоткам байдуже щодо нього і 16 відсотків його поважають, свідчать результати опитування КМІСу. (11.07.2019)

Добросусідське ставлення

Водночас, як свідчать результати соцдослідження, наразі народи Росії та України тепло ставляться один до одного. Так, про своє добре ставлення до українців заявили 56 відсотків опитаних росіян. Своєю чергою 54 відсотки респондентів в Україні висловилися про добре ставлення до громадян РФ.

Також повідомляється, що з лютого до вересня кількість росіян, які оцінюють своє ставлення до України як хороше, збільшилася в півтора раза (з 34 до 56 відсотків), кількість же українців, які добре ставляться до Росії, зросла з 49 до 54 відсотків.

Про своє негативне ставлення один до одного заявили, за даними опитувань, 31 відсоток росіян і 35 відсотків українців. У той же час дослідження показали, що 13 відсотків жителів РФ і 12 відсотків українців не можуть визначитися зі своїм ставленням до жителів сусідньої країни.

У Росії опитування проводили з 26 вересня до 2 жовтня 2019 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1601 людини віком від 18 років у 137 населених пунктах 50 суб'єктів РФ. В Україні КМІС проводив опитування з 6 до 16 вересня 2019 року серед 2035 респондентів.

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