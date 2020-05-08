Більшість німців вважає 8 травня днем звільнення від нацизму - опитування
77 відсотків німців вважають день завершення Другої світової війни у Європі днем звільнення від нацизму. 5 відсотків називають це днем поразки, серед них багато прихильників правопопулістської партії "АдН".
Бранденбурзькі ворота в Берліні після закінчення Другої світової війни, травень 1945
Для 77 відсотків німців 8 травня є днем звільнення від нацизму. Ще п'ять відсотків називають його днем поразки, а 12 відсотків не визначилися зі своїм ставленням до річниці завершення Другої світової війни в Європі. Про це свідчать результати традиційного опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки Infratest Dimap із нагоди річниці закінчення війни. Результати опитування оприлюднили у п'ятницю, 8 травня.
Учасників просили відповісти на питання: "8 травня - 75-та річниця завершення Другої світової війни. Цей день для вас - радше "день звільнення" чи радше "день поразки?"
Найбільше прихильників позиції "8 травня - день поразки" - серед виборців, які симпатизують правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини". 31 відсоток у цій групі вважає 8 травня поразкою. Серед прихильників інших німецьких політичних партій цей показник становить від трьох до чотирьох відсотків.
Найбільше тих, хто не визначився, серед прихильників Вільної демократмчної партії (ВДП). 26 відсоток у цій групі не зміг відповісти на питання.
Уперше опитування на цю тему провели у 2005 році. Тоді 76 відсотків респондентів назвали 8 травня днем звільнення від нацизму, 8 відсотків - днем поразки, 10 відсотків не змогли відповісти.
Для опитування дослідники провели телефонні інтерв'ю з 967 респондентами в Німеччині, які мають право голосувати, 6-7 травня 2020 року. Статистична похибка - в діапазоні від 1,4 до 3,1 відсотка.
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Теодор Гойсс: "Врятовані і водночас знищені"
Теодор Гойсс (Theodor Heuss), ще до свого обрання президентом Федеративної Республіки Німеччини, будучи членом Парламентської ради, під час проголошення 8 травня 1949 року конституції ФРН заявив: "По суті 8 травня 1945 року залишається найтрагічнішим і найсуперечливішим парадоксом історії для кожного з нас. Чому ж так? Тому що ми були врятовані і водночас знищені".
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Віллі Брандт на колінах у Варшаві
Це було неймовірним жестом у очах світової спільноти: канцлер ФРН, соціал-демократ Віллі Брандт (Willy Brandt) 7 грудня 1970 року несподівано став на коліна перед пам'ятником героям гетто у Варшаві. Цей жест був сприйнятий як прохання пробачити німцям злочини часів Другої світової війни. За свою примирливу політику щодо країн Варшавського пакту Брандт у 1971 році отримав Нобелівську премію миру.
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Міттеран і Коль тримаються за руки у Вердені
Це тримання за руки лідерів Франції і Німеччини у Вердені пізніше часто порівнювали з падінням на коліна Брандта. Але ініціатором цього історичного жесту примирення тоді став не німецький канцлер, а французький президент: 22 вересня 1984 року під час пам'ятних заходів на колишньому полі битви у Вердені Франсуа Міттеран раптово протягнув Гельмуту Колю (Helmut Kohl) свою руку.
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Ріхард фон Вайцзекер: "День визволення"
Ця промова до 8 травня одна з найвідоміших. Хоча президент ФРН Ріхард фон Вайцзекер (Richard von Weizsäcker) у цей день 1985 року припустив, що не усі німці сприйняли завершення війни як визволення, але водночас застеріг: "Нам не можна бачити у завершенні війни причину для втечі, вигнання або несвободи. Ця причина, навпаки, полягає у початку цієї війни і початку тиранії, що призвели до війни".
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Пройшли десятиліття від завершення війни, і вже не кожен німецький топполітик вважав, що держава має пам'ятати про німецьку провину за війну. Політик ХСС Франц-Йозеф Штраус (Franz-Josef Strauß) неодноразово вимагав припинити "вічне подолання минулого як постійне завдання для суспільства". Сьогодні такі заяви швидше нагадують висловлювання правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Ґергард Шредер на параді перемоги у Москві
Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) був першим німецьким канцлером, якого у 2005 році запросили взяти участь у параді до Дня перемоги у Москві. Дякуючи хазяїну параду Володимиру Путіну, Шредер назвав це запрошення "свідченням довіри до усього німецького народу". Путін відповів, що примирення між двома країнами є одним з найважливіших досягнень Європи у повоєнний час.
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Анґела Меркель на могилі невідомого солдата
10 років потому наступниця Шредера на посаді канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel) поклала вінок до могили невідомого солдата у Москві. Але ставлення офіційного Берліна до Путіна під час відзначення 70-річчя завершення війни суттєво погіршилося: роком раніше Росія анексувала український півострів Крим. Ані Меркель, ані більшість світових лідерів не взяли участь у параді на Красній площі.
Автор: Крістоф Гассельбах
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Замах на Гітлера 20 липня 1944 року
Рівно 75 років тому в головній штаб-квартирі Гітлера "Вовче лігво", розташованій у тодішній Східній Пруссії, вибухнула бомба, котра мала вбити Адольфа Гітлера. Замах провалився. Гітлер вижив. Вже через кілька днів після спроби вбивства диктатора, учасників замаху стратили.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Людина, яка стояла за замахом на Гітлера
Головним учасником замаху 20 липня 1944 року був Клаус Шенк фон Штауффенберґ. Ще 1942 року Штауффенберґ, який служив офіцером, зрозумів, що в Другій світовій війні нацистам не перемогти. Щоб врятувати Німеччину від майбутньої катастрофи, він разом з іншими офіцерами вермахту вирішив повалити гітлерівський режим.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Група Крайзау
Метою членів "Групи Крайзау" була докорінна політична реформа Німеччини. Провідними фігурами в цьому русі були Гельмут Джеймс фон Мольтке і Петер Йорк фон Вартенбурґ (на фото). 1944 року дехто з членів групи приєднався до спроби замаху на Гітлера, проведеного 20 липня. Згодом їх засудили до страти.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Ганс і Софі Шолль
Починаючи з 1942 року група мюнхенських студентів, очолювана Гансом та Софією Шолль, котрі були братом і сестрою, намагалася чинити опір нацистам. Називали вони себе "Біла троянда". Члени групи опору поширювали тисячі листівок, що засуджували злочини нацистів. У лютому 1943 року Софі та Ганса Шолль викрило гестапо, а згодом їх засудили до страти.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Спроба замаху на Гітлера Ґеорґа Ельзера
1939 року тесля Ґеорґ Ельзер розмістив у Мюнхені вибухівку за трибуною в пивниці "Бюрґербройкеллер", де мав виступати Гітлер. Бомба вибухнула, та вже тоді, коли Гітлера за трибуною не було, бо його промова тривала менше, ніж планувалося. Внаслідок вибуху загинуло семеро осіб, ще 60 отримали поранення. Того ж дня Ельзера заарештували, а згодом відправили в концтабір Дахау, де він помер 1945 року.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Майстерня для сліпих Отто Вайдта
У роки Другої світової війни невеличкий берлінський фабрикант Отто Вайдт залучав для роботи в своїй майстерні переважно сліпих та глухих євреїв. Його майстерня, що спеціалізувалася на випуску віників та щіток, вважалася "важливим оборонним підприємством", тож нацисти не змогли її закрити. Впродовж війни Вайдтові вдалося захистити своїх робітників-євреїв від депортації.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Спротив з боку митців та інтелектуалів
Чимало митців та інтелектуалів вже з моменту приходу Гітлера до влади 1933 року стали запеклими ворогами режиму. Багато-хто з тих, котрі не бажали пристосовуватись, але не могли відкрито протистояти системі, були змушені емігрувати. А ця берлінська група кабаретистів "Катакомба" безстрашно критикувала режим. 1935 року гестапо закрило театр, а його засновника Вернера Фінка ув'язнили в концтаборі.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Молодь, яка любить американців і танцює свінг
Дехто з молодих людей розглядав у той час американо-англійський стиль життя, який ототожнювався з парним танцем свінг, як спосіб відкрито чинити спротив нацистам з їхнім гітлерюґендом. У серпні 1941 року передусім у Гамбурзі проколотилася хвиля арештів молодих людей, які захоплювалися свінгом. Багатьох з них взяли під варту, а декого депортували в спеціальні концтабори для молоді.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Група опору "Червона капела"
За допомогою пеленгаторів гестапо виявляло нелегальні передавачі груп опору. Приміром, улітку 1942 року було заарештовано понад 120 членів групи "Червона капела". Мета групи, що гуртувалася навколо Гарро Шульце-Бойзена та Арвіда Гарнака, - допомога євреям, фіксація злочинів нацистів та поширення листівок. Понад 50 учасників цієї групи засудили до смертної кари та стратили.
Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору
Меморіальний комплекс на честь німецького руху опору
19 липня 1953 року в Берліні відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу, присвяченого німецькому руху опору. Комплекс відкрили на тому місці, де стратили Штауффенберґа після невдалого замаху на Гітлера. Але сам комплекс вшанував всіх мужніх жінок та чоловіків, котрі протистояли гітлеризму навіть ціною власного життя.