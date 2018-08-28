 Більшість німців вважає правий радикалізм проблемою Східної Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

Більшість німців вважає правий радикалізм проблемою Східної Німеччини

Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН. Тим часом глава МЗС країни Гайко Маас закликав німців активніше виступати проти расизму.

Праві радикали у Хемніці

Праві радикали у Хемніці

Переважна більшість жителів ФРН вважає, що правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж у західній частині країни. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного інститутом Emnid на замовлення газети Bild am Sonntag, результати якого опубліковано в неділю, 2 вересня.

DW.COM

Заворушення в Хемніці шокували ФРН. Кореспондент DW побував в місті напередодні нових акцій протесту, які не затухають після вбивства німця в масовій бійці за участю мігрантів. (30.08.2018)

У східнонімецькому місті Хемніці протягом двох днів лютує натовп праворадикалів. Попри залучення значних ресурсів, поліція не справляється. Їй бракує бажання боротись з правими структурами, вважає Ганс Пфайфер. (28.08.2018)

Згідно з опитуванням, такої думки дотримуються 66 відсотків респондентів. При цьому іншу позицію висловив 21 відсоток опитаних. Переважна більшість жителів самої Східної Німеччини - 57 відсотків - також визнає, що має проблему з правим радикалізмом більшою мірою, ніж співгромадяни на заході. 39 відсотків опитаних у землях на території колишньої НДР цю тезу заперечують, наводить результати дослідження агентство dpa.

Крім того, дві третини опитаних дотримуються думки, що з початку міграційної кризи в ЄС 2015 року Німеччина змінилася у гірший бік, протилежної думки - лише 17 відсотків. 27 відсотків респондентів вважають нормальним явищем акції протесту, спрямовані проти іноземців, 66 відсотків виступають проти цього. Водночас 71 відсоток підтримує протести проти злочинів, які були скоєні іноземцями, а 21 відсоток вважає такі акції неправильними. 

Маас: Підвестися з дивана та виступити проти расизму

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю Bild am Sonntag дорікнув німцям, що вони недостатньо борються проти расизму.

"Моє покоління отримало свободу, верховенство права та демократію як подарунок. Ми не повинні були їх виборювати і сприймаємо їх частково як належне". Він додав, що в німецькому суспільстві поширилася певна апатія, яку необхідно подолати. Говорячи про напади праворадикалів на мігрантів та акції правих, Маас зауважив, що "нам потрібно також підвестися з дивана та заявити про свою позицію".

За його словами, випадки, коли у Німеччині праві радикали знову демонструють нацистське вітання, як це кілька разів відбулося нещодавно у місті Хемніці, є "ганьбою для нашої країни".

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