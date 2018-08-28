Більшість німців вважає правий радикалізм проблемою Східної Німеччини

Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН. Тим часом глава МЗС країни Гайко Маас закликав німців активніше виступати проти расизму.
Переважна більшість жителів ФРН вважає, що правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж у західній частині країни. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного інститутом Emnid на замовлення газети Bild am Sonntag, результати якого опубліковано в неділю, 2 вересня.
Згідно з опитуванням, такої думки дотримуються 66 відсотків респондентів. При цьому іншу позицію висловив 21 відсоток опитаних. Переважна більшість жителів самої Східної Німеччини - 57 відсотків - також визнає, що має проблему з правим радикалізмом більшою мірою, ніж співгромадяни на заході. 39 відсотків опитаних у землях на території колишньої НДР цю тезу заперечують, наводить результати дослідження агентство dpa.
Крім того, дві третини опитаних дотримуються думки, що з початку міграційної кризи в ЄС 2015 року Німеччина змінилася у гірший бік, протилежної думки - лише 17 відсотків. 27 відсотків респондентів вважають нормальним явищем акції протесту, спрямовані проти іноземців, 66 відсотків виступають проти цього. Водночас 71 відсоток підтримує протести проти злочинів, які були скоєні іноземцями, а 21 відсоток вважає такі акції неправильними.
Маас: Підвестися з дивана та виступити проти расизму
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю Bild am Sonntag дорікнув німцям, що вони недостатньо борються проти расизму.
"Моє покоління отримало свободу, верховенство права та демократію як подарунок. Ми не повинні були їх виборювати і сприймаємо їх частково як належне". Він додав, що в німецькому суспільстві поширилася певна апатія, яку необхідно подолати. Говорячи про напади праворадикалів на мігрантів та акції правих, Маас зауважив, що "нам потрібно також підвестися з дивана та заявити про свою позицію".
За його словами, випадки, коли у Німеччині праві радикали знову демонструють нацистське вітання, як це кілька разів відбулося нещодавно у місті Хемніці, є "ганьбою для нашої країни".