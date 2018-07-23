Бійка на сесії міськради Конотопа - поліція затримала 50 осіб

Внаслідок конфлікту на засіданні міської ради Конотопа поліція затримала 50 осіб. Четверо поліцейських постраждали у сутичках. Депутати розглядали проект бюджету на поточний рік.
У місті Конотопі Сумської області під час сесії міської ради у четвер, 26 липня, виник конфлікт між прибічниками та противниками чинного мера міста Артема Семеніхіна. Суперечка переросла у бійку. Оскільки на засіданні були присутні громадські активісти та мешканці міста, поліції довелося втрутитися, аби розборонити найбільш активних порушників порядку і не допустити масових безладів, повідомили у поліції Сумської області.
"Правоохоронцям довелося вжити превентивних заходів та вивести із зали 50 найбільш активних порушників порядку і доставити їх до поліції", - йдеться у повідомленні поліції. Повідомляється також, що під час сутичок постраждали четверо працівників поліції.
Як повідомляють конотопські ЗМІ, цього дня міськрада обговорювала проект бюджету на поточний рік - його досі не було ухвалено. Згодом частина депутатів перейшла в іншу залу, де спробувала відправити у відставку Семеніхіна, але для цього забракло голосів. Після цього і почався конфлікт.
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