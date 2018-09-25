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Бурштинова справа

Бурштинова справа - низка корупційний скандалів за участю низки українських високопосадовців навколо нелегального видобутку бурштину в північно-західних областях України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бурштинова справа". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бюргер на велосипеді: німецьке життя депутата Розенблата

Бюргер на велосипеді: німецьке життя депутата Розенблата 25.09.2018

Підозрюваний у корупції Борислав Розенблат невдовзі має постати перед судом. Прокурори, утім, побоюються, що депутат може втекти до Німеччини. Про іншого, "німецького", Розенблата - у статті DW.
Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео)

Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео) 27.07.2018

Спеціалізована антикорупційна прокуратура під керівництвом Назара Холодницького мала стати важливою ланкою у боротьбі з корупцією в Україні. Які справи прокурорам вдалося довести до суду, а які були провалені?

Провали і досягнення САП (26.07.2018) 26.07.2018

Генералу Холодницькому вдалося залишитися у кріслі очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Назара Холодницького посварили, але не звільнили. Що вдалося САП під його керівництвом за майже три роки роботи, а які справи були провалені?

Суд дозволив Розенблату не носити електронний браслет

Суд дозволив Розенблату не носити електронний браслет 09.02.2018

Рішенням суду запобіжний захід для нардепа Борислава Розенблата подовжено ще на два місяці. Однак йому дозволили не носити більше електронний браслет.
Суд зобов'язав Борислава Розенблата знову носити електронний браслет - ЗМІ

Суд зобов'язав Борислава Розенблата знову носити електронний браслет - ЗМІ 20.10.2017

Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав народного депутата Борислава Розенблата носити електронний браслет до 18 грудня 2017 року, повідомляє інтернет-видання "Українська правда".
У НАБУ пояснили, чому зняли Розенблата з літака

У НАБУ пояснили, чому зняли Розенблата з літака 20.10.2017

Детективи НАБУ зняли з літака депутата Борислава Розенблата через підозри, що той вивезе з України матеріали, що свідчать про злочини, пов'язані з "бурштиновою справою".
Депутата ВР Борислава Розенблата співробітники НАБУ зняли з літака для слідчих дій

Депутата ВР Борислава Розенблата співробітники НАБУ зняли з літака для "слідчих дій" 19.10.2017

Співробітники НАБУ зняли з літака народного депутата України Борислава Розенблата, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. В НАБУ запевняють, що не затримували депутата, а проводили "слідчі дії".
Корупційні скандали за Порошенка: справи є, вердиктів немає (відео)

Корупційні скандали за Порошенка: справи є, вердиктів немає (відео) 17.10.2017

НАБУ не раз розвінчувала корупційні справи, які переростали в політичні скандали. Але у більшості випадків судового вироку досі немає. Найгучніші справи, що зависли в повітрі, в добірці DW

Найгучніші корупційні скандали за час президентства Петра Порошенка (17.10.2017) 17.10.2017

За два роки роботи НАБУ українці спостерігали чимало корупційних скандалів. Але у більшості випадків судового вироку так і не побачили. Найгучніші справи, що зависли в повітрі, в добірці DW.

Народний депутат Максим Поляков вніс за себе заставу

Народний депутат Максим Поляков вніс за себе заставу 25.07.2017

Народний обранець, із якого раніше зняли депутатську недоторканність, сплатив 304 тисячі гривень застави. Максима Полякова підозрюють у причетності до незаконних схем видобутку бурштину в Україні.
Суд обрав запобіжний захід нардепу Полякову: заставу та електронний браслет

Суд обрав запобіжний захід нардепу Полякову: заставу та електронний браслет 21.07.2017

Депутата від "Народного фронту" зобов'язали носити електронний браслет і здати закордонні паспорти. Антикорупційна прокуратура вимагає арешту майна Максима Полякова і Бориса Розенблата.
Полювання на недоторканних: чи позбавлять п'ятьох нардепів імунітету

"Полювання" на недоторканних: чи позбавлять п'ятьох нардепів імунітету 22.06.2017

Докази правоохоронців здебільшого є достатніми для ухвалення позитивного рішення щодо зняття недотокранності з низки депутатів, як того просить ГПУ, але перепоною можуть стати політичні домовленості, кажуть експерти.
Корупція на бурштині: НАБУ і САП просять зняти недоторканність з двох народних депутатів

Корупція на бурштині: НАБУ і САП просять зняти недоторканність з двох народних депутатів 20.06.2017

Депутат від БПП Борислав Розенблат і від "Народного фронту" Максим Поляков можуть бути позбавлені недоторканності через корупційний скандал, пов'язаний з видобутком бурштину в Україні.
Зампрокурора Рівненщини взяли під варту як учасника бурштинової мафії

Зампрокурора Рівненщини взяли під варту як учасника "бурштинової мафії" 06.07.2016

Як альтернативу суд визначив заступнику прокурора Рівненської області заставу у 9,5 мільйонів гривень. При цьому військова прокуратура оцінює обсяг хабарів чиновниками з "бурштинової мафії" у 1,3 мільйона доларів.
Польські прикордонники затримали 1,5 тонни контрабандного бурштину з України

Польські прикордонники затримали 1,5 тонни контрабандного бурштину з України 17.03.2016

Польські прикордонники затримали найбільшу партію контрабандного бурштину. Вартість вилученого товару становить близько 24 мільйона злотих, або шість мільйонів доларів.
Бурштинова лихоманка загрожує Україні екологічною катастрофою

"Бурштинова лихоманка" загрожує Україні екологічною катастрофою 26.02.2016

Бездіяльність держави у протидії нелегальному видобутку бурштину загрожує Україні екологічним лихом. Ліс та землі, хаотично пориті "чорними" копачами, неможливо відновити, б'ють на сполох екологи.