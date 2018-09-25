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Бурштинова справа - низка корупційний скандалів за участю низки українських високопосадовців навколо нелегального видобутку бурштину в північно-західних областях України.
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Генералу Холодницькому вдалося залишитися у кріслі очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Назара Холодницького посварили, але не звільнили. Що вдалося САП під його керівництвом за майже три роки роботи, а які справи були провалені?
Співробітники НАБУ зняли з літака народного депутата України Борислава Розенблата, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. В НАБУ запевняють, що не затримували депутата, а проводили "слідчі дії".