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Буркіна-Фасо

Буркіна-Фасо - країна в Західній Африці.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Буркіна-Фасо". Буркіна-Фасо є країною в Західній Африці, форма правління - президентська республіка. Площа – понад 270 тисяч квадратних кілометрів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Напад у Буркіна-Фасо: щонайменше 100 людей загинули

Напад у Буркіна-Фасо: щонайменше 100 людей загинули 05.06.2021

Це наймасштабніший за кількістю жертв напад в Буркіна-Фасо за останні п'ять років. У країні оголосили триденний траур.
Напад терористів на церкву у Буркіна-Фасо: вбито понад 20 осіб

Напад терористів на церкву у Буркіна-Фасо: вбито понад 20 осіб 17.02.2020

Група озброєних нападників атакувала одну з протестатських церков на півночі Буркіна-Фасо. Під час нападу загинуло щонайменше 24 людини, ще 18 осіб дістали поранень. Влада називає скоєне терактом.
Франція перекине до Африки ще 600 військових

Франція перекине до Африки ще 600 військових 02.02.2020

Ще 600 військових поповнять військовий контингент Франції в африканському регіоні Сахель для боротьби з ісламістами.
Під час нападу ісламістів у Нігері загинули понад 100 людей

Під час нападу ісламістів у Нігері загинули понад 100 людей 10.01.2020

Внаслідок нападу ісламістських екстремістів на військову базу у Нігері загинув 31 нігерійський військовий та більше 80 нападників.
У Буркіна-Фасо ісламісти вбили 35 цивільних і сім військових

У Буркіна-Фасо ісламісти вбили 35 цивільних і сім військових 25.12.2019

Ісламісти здійснили подвійний напад у провінції Сум у західноафриканській країні Буркіна-Фасо. Внаслідок атак загинуло 35 цивільних та семеро військових.

Німець має сплатити штраф за відмову здавати житло іноземцям

Німець має сплатити штраф за відмову здавати житло іноземцям 10.12.2019

У Німеччині чоловік має сплатити тисячу євро компенсації за відмову здавати в оренду своє житло іноземцям. Ці кошти від 81-річного німця має отримати чоловік з Буркіна-Фасо, ухвалив суд.
Напад на церкву в Буркіна-Фасо: щонайменше шестеро загиблих

Напад на церкву в Буркіна-Фасо: щонайменше шестеро загиблих 12.05.2019

Озброєні нападники увірвались в католицьку церкву в Буркіна-Фасо і вбили священика та п'ятьох вірян. Після цього вони підпалили церкву, магазини та кафе.
Меркель обіцяє багатомільйонну допомогу Західній Африці

Меркель обіцяє багатомільйонну допомогу Західній Африці 02.05.2019

Німеччина виділить 20 мільйонів євро Буркіна-Фасо і 35 мільйонів євро Нігеру для покращення безпекової ситуації і тренування правоохоронців, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Напад у столиці Буркіна-Фасо: десятки загиблих та поранених

Напад у столиці Буркіна-Фасо: десятки загиблих та поранених 02.03.2018

Внаслідок терористичної атаки в столиці Буркіна-Фасо, за офіційними даними, загинули щонайменше семеро правоохоронців, вбито також вісьмох нападників. Джерела в безпекових колах називають більшу кількість жертв.
Напад у столиці Буркіна-Фасо: вбито чотирьох бойовиків

Напад у столиці Буркіна-Фасо: вбито чотирьох бойовиків 02.03.2018

Чотирьох нападників, які вчинили атаку на французьке посольство та штаб-квартиру командування збройних сил в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, вбито. Уряд вважає напад ісламістським терактом.
Щонайменше 18 загиблих унаслідок нападу на ресторан у Буркіна-Фасо

Щонайменше 18 загиблих унаслідок нападу на ресторан у Буркіна-Фасо 14.08.2017

Щонайменше 18 осіб загинуло унаслідок збройного нападу на турецький ресторан у місті Уагадугу, ще восьмеро отримали поранення. Повідомляється, що серед жертв є іноземці.
Клімкін: В теракті у Буркіна-Фасо загинуло четверо українців

Клімкін: В теракті у Буркіна-Фасо загинуло четверо українців 17.01.2016

Внаслідок терористичної атаки загинула родина українців, в тому числі 9-річна дитина. Загалом теракт забрав життя 23 осіб - вихідців з 18 країн світу.
МЗС України: За попередніми даними, українців серед загиблих у Буркіна-Фасо немає

МЗС України: За попередніми даними, українців серед загиблих у Буркіна-Фасо немає 16.01.2016

За попередніми даними, громадян України серед загиблих унаслідок теракту у Буркіна-Фасо немає. Про це DW повідомили в МЗС України та посольстві України в Лівії.
У Буркіна-Фасо від терористів звільнено один із захоплених готелів

У Буркіна-Фасо від терористів звільнено один із захоплених готелів 16.01.2016

33 особи дістали поранення, 22 заручників та четверо терористів загинули. Триває спецоперація зі звільнення сусіднього готелю.
У Буркіна-Фасо з готелю звільнили частину заручників, спецоперація триває

У Буркіна-Фасо з готелю звільнили частину заручників, спецоперація триває 16.01.2016

Повідомляється про 33 звільнених заручників і 20 загиблих осіб всередині готелю. Також поруч із готелем було атаковано ресторан. Відповідальність за напад взяли на себе ісламісти, пов’язані з "Аль-Каїдою".
У Буркіна-Фасо - черговий самопроголошений глава держави

У Буркіна-Фасо - черговий самопроголошений глава держави 01.11.2014

У західноафриканській країні відбулася вже третя зміна влади за останні кілька днів. Біля керма тепер колишній заступник керівника президентської охорони.
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