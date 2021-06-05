Буркіна-Фасо - країна в Західній Африці.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Буркіна-Фасо". Буркіна-Фасо є країною в Західній Африці, форма правління - президентська республіка. Площа – понад 270 тисяч квадратних кілометрів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.