Бундестаг схвалив рекордний бюджет ФРН на 2019 рік - знову без дефіциту

Депутати німецького Бундестагу на засіданні у п'ятницю, 23 листопада, затвердили федеральний бюджет на наступний рік. Він стане рекордним за обсягом видатків - 356,4 мільярда євро. Завдяки зростанню податкових надходжень німецький федеральний бюджет шостий рік поспіль має бути бездефіцитним. За документ проголосували 366 депутатів, проти - 284, повідомляє агентство dpa.

Видатки у порівнянні з бюджетом поточного року мають зрости на близько 13 мільярдів євро. "Велика коаліція" - консерватори з ХДС/ХСС та соціал-демократи - запланувала збільшення видатків на соціальні потреби, розвиток цифрових технологій, заходи на ринку праці, допомогу родинам, оборону, а також допомогу країнам, що розвиваються. У стінах Бундестагу бюджет міністра фінансів, соціал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) наразився на жорстку критику з боку опозиції. Для прикладу, представники Зелених закинули міністру "безідейну" політику видатків, яка не сконцентрована на певних важливих сферах, як-от захист клімату чи збільшення соціальної справедливості.

Бюджет передбачає підвищення допомоги на дітей, а також податкові послаблення для родин - загалом на ці цілі закладено 9,8 мільярда євро. Зокрема, допомога на дітей з липня зросте на 10 євро: на перших двох дітей виділятимуть по 204 євро на місяць, на третю - 210 євро, а на кожну насутпну дитину - 235 євро на місяць.

Видатки на оборону зростуть на 4,5 мільярда євро та становитимуть 43,2 мільярда євро (1,24 відсотка від ВВП). На соціальні потреби та пенсії буде направлено 145,3 мільярда євро.

Такі великі статті видатків як поліція (за винятком федеральної), медицина та освіта фінансуються у Німеччині переважно із земельних та місцевих бюджетів.