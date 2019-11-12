 Бундестаг схвалив запровадження базової пенсії у Німеччині | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.07.2020

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Економіка

Бундестаг схвалив запровадження базової пенсії у Німеччині

Очікується, що базова пенсія покращить якість життя щонайменше 1,3 мільйона мешканців ФРН, які зараз отримують невеликі виплати. Державі це обійдеться в 1,3-1,6 мільярда євро щороку.

В Німеччині запроваджують мінімальну пенсію

В Німеччині запроваджують мінімальну пенсію

Німецький Бундестаг у четвер, 2 липня, схвалив запровадження у країні базової пенсії. Завдяки цьому має покращитись фінансовий стан 1,3 мільйона мешканців ФРН, які зараз отримують невеликі пенсії. "За" запровадження базової пенсії проголосували партії урядової коаліції - блок консервативних партій ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та Вільна демократична партія (ВДП) виступили проти, а "Зелені" та Ліва партія утрималися, повідомляє агенція dpa.

Бундесрат має розглянути цей закон 3 липня і, якщо його буде ухвалено, то норма про базову пенсію набере чинності з 1 січня 2021 року. Міністр праці та соціальної політики Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) назвав запровадження базової пенсії центральним проєктом політичних реформ федерального уряду. За його словами, вона зробить країну "кращою та справедливішою". Очікується, що її виплата коштуватиме федеральному бюджету 1,3-1,6 мільярда євро щороку.

Федеральне відомство з пенсійного страхування очікує, що виплату базової пенсії існуючим пенсіонерам розпочнуть в липні 2021 року, а всі її отримувачі будуть визначені до кінця 2022 року. Для отримання базової пенсії потрібно буде мати щонайменше 33 роки стажу. Максимальна доплата, на яку можуть розраховувати німецькі пенсіонери, що підпадають під критерії отримання базової пенсії, становить майже 405 євро щомісяця.

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