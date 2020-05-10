Бундестаг схвалив другий пакет соціальної допомоги через коронавірус

Бундестаг на тлі епідемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 у четвер, 14 травня, схвалив другий пакет соціальної допомоги для пом'якшення економічних наслідків кризи. Він передбачає, серед іншого, збільшення виплат для тих, хто працює за скороченим графіком. Працівники, чий графік скорочено щонайменше наполовину, починаючи з четвертого місяця будуть отримувати допомогу, еквівалентну 70 відсоткам зарплати після вирахування податків, а починаючи з сьомого місяця - 80 відсоткам.

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Для батьків з дітьми розмір допомоги збільшать до 77 та 87 відсотків відповідно. Зараз допомога через неповну зайнятість складає 60 відсотків від зарплати після вирахування податків, а для батьків з дітьми - 67 відсотків.

Для безробітних, які припинять отримувати соціальну допомогу в період з 1 травня по 31 грудня 2020 року, виплати подовжать на три місяці. Новий пакет передбачає і можливість компенсації за безкоштовні обіди в дитсадках та школах, які діти не отримали через тимчасове закриття цих закладів.

Незадоволення опозиції

Другий пакет соціальної допомоги було ухвалено голосами правлячої коаліції. Представники опозиції під час голосування утрималися. Зелені та Ліві висловили незадоволення тим, що цей пакет не допоможе найбіднішим верствам населення, оскільки не передбачає жодних кризових надбавок для бідних. Вільні демократи вказали на брак, на їхню думку, конкретного цільового характеру в рішенні про збільшення розміру допомоги через неповну зайнятість.

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Експерт Вільної демократичної партії Йоганнес Фоґель (Johannes Vogel) назвав скандальним той факт, що уряд, за його словами, не потурбувався про справедливе ставлення до самозайнятих. Ці люди теж потребують більшої підтримки, пояснив він, але замість цього їх відправляють на біржу праці, тоді як ті, хто працює за наймом, не мусять цього робити завдяки допомозі через неповну зайнятість.

Нагадаємо, що перший пакет соціальної допомоги, яка знижує вимоги для отримання виплат через неповну зайнятість, німецькі парламентарі ухвалили у березні на самому початку запровадження викликаних епідемією обмежень. Відтоді вже 750 тисяч німецьких підприємств зареєстрували для отримання допомоги через неповну зайнятість майже 10 мільйонів працівників.