 Бундестаг продовжив військову місію Бундесверу в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

Бундестаг продовжив військову місію Бундесверу в Афганістані

Бундестаг продовжив місію німецьких військових в Афганістані ще на один рік. Зараз там перебуває 1200 солдатів Бундесверу, які тренують афганські сили безпеки.

Солдати Бундесверу в Афганістані

Солдати Бундесверу в Афганістані

Бундестаг у четвер, 21 березня, ще на один рік продовжив мандат німецьких військових в Афганістані в рамках операції Північноатлантичного альянсу "Рішуча підтримка" (Resolute Support), передає агенція dpa. Отже, німецькі солдати залишаться там до 31 березня 2020 року. В Афганістані зараз перебувають близько 1200 німецьких солдатів, верхня межа чисельності контингенту - 1300 військових.

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Місії німецьких військових в Афганістані, Середземному морі, Судані та Південному Судані були продовжені ще на один рік. Це рішення ще має схвалити німецький парламент. (13.02.2019)

Німецькі військові інструктори тренують афганські сили безпеки. Місія в Афганістані була продовжена практично з таким самим мандатом, як і в попередні роки, хоча останні пропозиції Вашингтона, щодо можливого скорочення кількості американських військових і викликали певну невизначеність серед союзників по НАТО. Утім, детальні плани Вашингтона поки невідомі.

Раніше німецький уряд також вирішив продовжити участь військових ФРН в операції НАТО в Середземному морі Sea Guardian. В ній беруть участь 180 військових ВМС Німеччини, які перебувають на кораблі постачання "Бонн". Також було продовжено участь Бундесверу у миротворчих місіях ООН у Судані (UNAMID) та в Південному Судані (UNMISS). В обох операціях мандат дозволяє залучити до 50 німецьких військових. На даний момент у 14 закордонних місіях Бундесверу беруть учать близько 3300 німецьких військових.

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