 Бундестаг: петиція щодо Голодомору набрала понад 50 тисяч голосів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Новини

Бундестаг: петиція щодо Голодомору набрала понад 50 тисяч голосів

Петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті Бундестагу набрала понад 53 тисячі підписів. Тепер документ може розглянути комітет Бундестагу.

Українці Німеччини закликають визнати Голодомор геноцидом українсього народу

Українці Німеччини закликають Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українсього народу

Станом на ранок понеділка, 27 травня, петицію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом на сайті Бундестагу підписали понад 53 тисячі людей. 27 травня - останній день, коли всі охочі можуть підтримати документ.

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У 1933 році Сталін заморив голодом мільйони українців. На Заході про це вперше дізналися завдяки журналістові Гарету Джонсу. Присвячений йому фільм Агнешки Голланд, представлений на "Берлінале", - це ода свободі преси. (13.02.2019)

На сайті німецького Бундестагу розміщено петицію із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав підписати документ. (01.05.2019)

Петиція набрала більше, ніж мінімальну необхідну кількість підписів - 50 тисяч. Тепер документ має шанс потрапити на обговорення в петиційному комітеті Бундестагу. У такому разі авторів петиції запросять на засідання, щоб вони змогли представити свою ініціативу членам комітету.

У тексті петиції німецькому парламенту пропонують визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, "спричиненим радянським режимом під керівництвом Сталіна".

Донині Голодомор визнали геноцидом 16 країн: Канада, Австралія, Португалія, Ватикан, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, США, Італія, Іспанія, Бразилія, Чехія та низка інших держав засудили Голодомор як злочинний акт проти людяності. У резолюції Європарламенту від 2008 року Голодомор названо "жахливим злочином проти народу України та людяності".

28 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні". У 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Дивитись відео 01:03

Річниця Голодомору: які держави визнали трагедію геноцидом (23.11.2018)

Посилання в інтернеті

петицію про визнання геноцидом Голодомору 1932-1933 років в Україні

Аудіо й відео до теми

Річниця Голодомору: які держави визнали трагедію геноцидом (23.11.2018)  

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Тепер документ про визнання Голодомору актом геноциду українського народу має схвалити Сенат США. Українці і сьогодні борються за захист своєї незалежності від російської агресії, підкреслив сенатор Роберт Портман.

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