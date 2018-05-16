Бундестаг: петиція щодо Голодомору набрала понад 50 тисяч голосів

Станом на ранок понеділка, 27 травня, петицію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом на сайті Бундестагу підписали понад 53 тисячі людей. 27 травня - останній день, коли всі охочі можуть підтримати документ.

Петиція набрала більше, ніж мінімальну необхідну кількість підписів - 50 тисяч. Тепер документ має шанс потрапити на обговорення в петиційному комітеті Бундестагу. У такому разі авторів петиції запросять на засідання, щоб вони змогли представити свою ініціативу членам комітету.

У тексті петиції німецькому парламенту пропонують визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, "спричиненим радянським режимом під керівництвом Сталіна".

Донині Голодомор визнали геноцидом 16 країн: Канада, Австралія, Португалія, Ватикан, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, США, Італія, Іспанія, Бразилія, Чехія та низка інших держав засудили Голодомор як злочинний акт проти людяності. У резолюції Європарламенту від 2008 року Голодомор названо "жахливим злочином проти народу України та людяності".

28 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні". У 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.