Бундестаг змінив Конституцію заради дигіталізації німецьких шкіл

Депутати Бундестагу проголосували за зміни до Конституції ФРН, які дозволять, зокрема, прискорити впровадження у школах країни цифрових технологій. Відповідний законопроект підтримали в четвер, 21 лютого, 574 з 648 законодавців за необхідної конституційної більшості в дві третини голосів. Проти висловилися 74 члени Бундестагу. Зміни уможливлюють або ж полегшують надання федеральним урядом фінансової підтримки урядам земель для сфер, які перебувають у компетенції земель, зокрема і сфери освіти.

Раніше проти цього законопроекту виступала лише фракція опозиційної правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН), нагадує агенція новин dpa. Ухвалені зміни до Основного закону ще мають підтримати представники земельних урядів - Бундесрат. Розгляд цього питання Бундесратом запланований на середину березня цього року.

Фінансування шкіл з федерального бюджету

Зміни дозволять серед іншого втілення в життя так званого цифрового пакту "Школа" (Digitalpakt Schule). Він передбачає виділення з федерального бюджету коштів у обсязі 5 мільярдів євро на впровадження у німецьких школах цифрових технологій. За час каденції нинішнього складу Бундестагу планується виділити з федерального бюджету 3,5 мільярда євро.

Крім того, 10 відсотків від загальної суми, тобто 500 мільйонів євро, мають надати землі. Тож сукупна сума фінансування для дигіталізації шкіл має становити за планом 5,5 мільярда євро.

Очікується, що виділені кошти підуть на такі проекти, як підключення шкільних освітніх закладів до швидкісного інтернету, купівлю ноутбуків, планшетів, інтерактивних дошок і розробку навчальних програм. За певних обставин частина цих коштів може витрачатися на додатковий персонал.

У федеральному уряді сподіваються, що після остаточного схвалення змін до Конституції та підписання цифрового пакту перші кошти виділять ще 2019 року.