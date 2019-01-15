Бундестаг визнав Грузію та три країни Магрибу "безпечними"

Німецькі парламентарі у п'ятницю, 18 січня, проголосували за включення Грузії та трьох африканських країн (Алжиру, Марокко та Тунісу) до списку так званих безпечних країн походження. За це рішеня відали голоси 509 депутатів Бундестагу. Проти проголосували 138 депутатів з фракцій Зелених та Лівих, четверо утрималися.

Під час дебатів міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що нові правила зможуть запобігти зловживанням правом на притулок. Якщо цей законопроект буде затверджений верхньою палатою німецького парламенту - Бундесратом, це пришвидшить розгляд заявок на притулок, які подають громадяни цих чотирьох країн. Також спроститься процедура депортації.

У 2017 році Бундесрат вже розглядав схожий законопроект стосовно країн Магрибу, проте не затвердив його через опір з боку представників земель, де при владі перебувають Зелені. Оглядачі очікують, що й цього разу ці землі можуть заблокувати це рішеня.

Нагадаємо, в липні 2018 року уряд Німеччини запропонував внести до переліку безпечних країн походження Туніс, Алжир, Марокко і Грузію. Тоді планувалося додати до цього до списку також Україну, Білорусь, Молдову, Кубу, Колумбію, В'єтнам, Танзанію, Пакистан, Індію, Кенію, Бенін, Гвінею-Бісау, Центральноафриканську Республіку й Чад.

Німеччина, згідно з чинним законодавством про надання притулку, вважає безпечними країнами походження ті, в яких не практикуються політичні переслідування. До них належать, зокрема, країни Європейського Союзу. Визначення Німеччиною безпечних країн походження пов'язане з імплементацією законодавства ЄС і не збігається з тим, яким послуговуються у Шенгенській зоні щодо так званих безпечних третіх країн.