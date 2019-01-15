 Бундестаг визнав Грузію та три країни Магрибу ″безпечними″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Бундестаг визнав Грузію та три країни Магрибу "безпечними"

Бундестаг проголосував за визнаня Грузії, Алжиру, Марокко та Тунісу безпечними країнами походження. Це рішення має затвердити також Бундесрат.

Шукачі притулку в Німеччині

Німецькі парламентарі у п'ятницю, 18 січня, проголосували за включення Грузії та трьох африканських країн (Алжиру, Марокко та Тунісу) до списку так званих безпечних країн походження. За це рішеня відали голоси 509 депутатів Бундестагу. Проти проголосували 138 депутатів з фракцій Зелених та Лівих, четверо утрималися.

DW.COM

В уряді Німеччини планують включити до переліку безпечних країн походження мігрантів ще 14 держав. Клопотання про притулок від громадян цих країн розглядають за прискореною процедурою. (19.10.2018)

Бундесрат відхилив пропозицію федерального уряду Німеччини про включення Марокко, Алжиру й Тунісу до списку "безпечних країн". Мета законопроекту - прискорити процес розгляду заявок про надання притулку в ФРН. (10.03.2017)

Під час дебатів міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що нові правила зможуть запобігти зловживанням правом на притулок. Якщо цей законопроект буде затверджений верхньою палатою німецького парламенту - Бундесратом, це пришвидшить розгляд заявок на притулок, які подають громадяни цих чотирьох країн. Також спроститься процедура депортації.

У 2017 році Бундесрат вже розглядав схожий законопроект стосовно країн Магрибу, проте не затвердив його через опір з боку представників земель, де при владі перебувають Зелені.  Оглядачі очікують, що й цього разу ці землі можуть заблокувати це рішеня.

Нагадаємо, в липні 2018 року уряд Німеччини запропонував внести до переліку безпечних країн походження Туніс, Алжир, Марокко і Грузію. Тоді планувалося додати до цього до списку також Україну, Білорусь, Молдову, Кубу, Колумбію, В'єтнам, Танзанію, Пакистан, Індію, Кенію, Бенін, Гвінею-Бісау, Центральноафриканську Республіку й Чад. 

Німеччина, згідно з чинним законодавством про надання притулку, вважає безпечними країнами походження ті, в яких не практикуються політичні переслідування. До них належать, зокрема, країни Європейського Союзу. Визначення Німеччиною безпечних країн походження пов'язане з імплементацією законодавства ЄС і не збігається з тим, яким послуговуються у Шенгенській зоні щодо так званих безпечних третіх країн.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Trier

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Спочатку три місяці в центрі первинного прийому

    Заклад первинного прийому для біженців у місті Трір може розмістити близько 850 осіб. Біженці, які прибувають до Німеччини, знаходять собі перший притулок саме тут. Через три місяці їх передають під опіку одного з міст регіону чи земельного округу. А тоді умови розміщення втікачів уже сильно різняться.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Актова зала як тимчасове помешкання

    Через перезавантаження багатьох центрів з первинного прийому біженців, доводиться використовувати й інші приміщення. У місті Гамм, наприклад, на притулок для біженців перетворили головну міську залу. Приміщення площею 2700 квадратних метрів розгородили, розподіливши на імпровізовані тимчасові "кімнати". Кожна з них може вмістити 14 ліжок.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Aachen

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Ночівля в шкільному класі

    Через наплив біженців дедалі більше німецьких міст опиняються на межі своїх можливостей. Приміром, в Аахені довелось у липні впродовж короткого часу прийняти відразу 300 біженців. Єдиною можливістю розмістити їх усіх стала одна з гімназій. Волонтери доброчинних організацій розставили там ліжка та приготували приміщення.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Halberstadt

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Тимчасові наметові табори

    Останнім часом у Німеччині виникає дедалі більше наметових містечок. Завдяки спорудженню тимчасового наметового табору головному центру прийому біженців у Гальберштадті вдалось суттєво збільшити можливості з розміщення біженців. Такі тимчасові приміщення можна використовувати влітку. Але до приходу холодів треба підшукати інші можливості.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Dresden

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Наметовий табір у Дрездені

    Один з найбільших на сьогодні у ФРН наметових таборів для біженців розкинувся в Дрездені. Для тамтешнього життя треба мати неабияке терпіння. Перед туалетами часто вишиковуються довгі черги. Черги також на роздачі їжі. Тим часом у таборі знайшли притулок уже близько тисячі людей 15 національностей. За кілька днів мають прибути ще інші, аж поки кількість біженців не досягне 1100 осіб.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Trier

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Життя в будівельних вагончиках

    Для збільшення можливостей з прийому біженців у багатьох регіонах Німеччини дедалі частіше споруджують комплекси з будівельних вагончиків. У центрі з прийому біженців у Трірі такі вагончики стоять з 2014 року. На сьогодні в них мешкає понад тисяча біженців.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Remchingen

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Мішень для нападів

    У місті Ремхінген, федеральна земля Баден-Вюртемберг, 18 липня невідомі вчинили підпал приміщення, що планувалося відвести під притулок для біженців. Несхвальне ставлення деяких громадян до біженців дедалі частіше знаходить своє вираження в насильстві на ксенофобському ґрунті. Напади на центри прийому біженців відбуваються практично регулярно - насамперед у східних та південних регіонах ФРН.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Sigmar Gabriel

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Політика відіграє ключову роль

    Віце-канцлер Зіґмар Ґабріель розмовляє з дітьми мешканців притулку для біженців у місті Вольгаст. У притулку мешкає близько 300 осіб. Політик закликав федеральний уряд зменшити фінансове навантаження на міста та громади завдяки допомозі з федерального бюджету. Втім, прийом і розміщення біженців - це не лише питання грошей. "Це питання пристойності", - сказав Ґабріель.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Nürnberg

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Для біженців споруджують нові центри

    Аби біженці могли мешкати в належних умовах, у багатьох комунах споруджують нові притулки для них. Приклад - містечко Екенталь біля Нюрнберга у Баварії. Новий комплекс зводять для 60 осіб. Перших біженців він зможе прийняти в січні 2016 року.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland München

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Споруджують нові тимчасові притулки

    Однак поки завершиться будівництво нових притулків для біженців, доводиться споруджувати багато тимчасових таборів для них. Приміром, як оце наметове містечко в промисловій зоні Мюнхена. Тут близько 170 працівників благодійних організацій і пожежної служби спорудили за одну ніч наметове містечко з більш ніж двома десятками наметів, що містять 300 ліжок.

    Автор: Івета Ондрускова, Валерій Сааков


DW.COM

Як у Німеччині розміщують біженців

Федеральне відомство з питань та міграції розраховувало на близько 300 тисяч біженців, які цього року прибудуть до Німеччини. Теперішні прогнози - 450 тисяч. Де їх розмістити та як вирішується проблема? (05.08.2015)  

Також за темою

Flüchtlinge aus Nordafrika

Уряд ФРН визнав Грузію та три північноафриканські країни "безпечними" 18.07.2018

Уряд ФРН визнав Алжир, Туніс, Марокко, а також Грузію "безпечними країнами" походження. Це рішення має значно спростити та прискорити процедуру видворення небажаних мігрантів з ФРН.

Deutschland Angela Merkel Bundeskanzlerin Flüchtling Selfie

Політика Німеччини щодо біженців стає дедалі жорсткішою 20.07.2018

Половина населення Німеччини знову серйозно стурбована ситуацією з біженцями в країні. Причина цього радше штучна, олії в вогонь підливає глава МВС країни, запроваджуючи дедалі жорсткіші правила для шукачів притулку.

Реклама

Докладно

Бойові дії на Донбасі між українськими військовими та проросійськими сепаратистами і надалі призводять до руйнувань і смертей

Німецький експерт прогнозує відсутність прогресу на Донбасі

З огляду на вибори в Україні у вирішенні конфлікту на Донбасі не відбуватиметься жодного прогресу, прогнозують експерти. 

Заробітчани залишаються одними з головних постачальників валюти в Україну

Україна стрімко втрачає робочу силу (відео)

Україна стає лідером з втрати трудових ресурсів. Які причини рекордних темпів скорочення працездатного населення? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  