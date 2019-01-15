Бундестаг визнав Грузію та три країни Магрибу "безпечними"

Німецькі парламентарі у п'ятницю, 18 січня, проголосували за включення Грузії та трьох африканських країн (Алжиру, Марокко та Тунісу) до списку так званих безпечних країн походження. За це рішеня відали голоси 509 депутатів Бундестагу. Проти проголосували 138 депутатів з фракцій Зелених та Лівих, четверо утрималися.
Під час дебатів міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що нові правила зможуть запобігти зловживанням правом на притулок. Якщо цей законопроект буде затверджений верхньою палатою німецького парламенту - Бундесратом, це пришвидшить розгляд заявок на притулок, які подають громадяни цих чотирьох країн. Також спроститься процедура депортації.
У 2017 році Бундесрат вже розглядав схожий законопроект стосовно країн Магрибу, проте не затвердив його через опір з боку представників земель, де при владі перебувають Зелені. Оглядачі очікують, що й цього разу ці землі можуть заблокувати це рішеня.
Нагадаємо, в липні 2018 року уряд Німеччини запропонував внести до переліку безпечних країн походження Туніс, Алжир, Марокко і Грузію. Тоді планувалося додати до цього до списку також Україну, Білорусь, Молдову, Кубу, Колумбію, В'єтнам, Танзанію, Пакистан, Індію, Кенію, Бенін, Гвінею-Бісау, Центральноафриканську Республіку й Чад.
Німеччина, згідно з чинним законодавством про надання притулку, вважає безпечними країнами походження ті, в яких не практикуються політичні переслідування. До них належать, зокрема, країни Європейського Союзу. Визначення Німеччиною безпечних країн походження пов'язане з імплементацією законодавства ЄС і не збігається з тим, яким послуговуються у Шенгенській зоні щодо так званих безпечних третіх країн.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Спочатку три місяці в центрі первинного прийому
Заклад первинного прийому для біженців у місті Трір може розмістити близько 850 осіб. Біженці, які прибувають до Німеччини, знаходять собі перший притулок саме тут. Через три місяці їх передають під опіку одного з міст регіону чи земельного округу. А тоді умови розміщення втікачів уже сильно різняться.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Актова зала як тимчасове помешкання
Через перезавантаження багатьох центрів з первинного прийому біженців, доводиться використовувати й інші приміщення. У місті Гамм, наприклад, на притулок для біженців перетворили головну міську залу. Приміщення площею 2700 квадратних метрів розгородили, розподіливши на імпровізовані тимчасові "кімнати". Кожна з них може вмістити 14 ліжок.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Ночівля в шкільному класі
Через наплив біженців дедалі більше німецьких міст опиняються на межі своїх можливостей. Приміром, в Аахені довелось у липні впродовж короткого часу прийняти відразу 300 біженців. Єдиною можливістю розмістити їх усіх стала одна з гімназій. Волонтери доброчинних організацій розставили там ліжка та приготували приміщення.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Тимчасові наметові табори
Останнім часом у Німеччині виникає дедалі більше наметових містечок. Завдяки спорудженню тимчасового наметового табору головному центру прийому біженців у Гальберштадті вдалось суттєво збільшити можливості з розміщення біженців. Такі тимчасові приміщення можна використовувати влітку. Але до приходу холодів треба підшукати інші можливості.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Наметовий табір у Дрездені
Один з найбільших на сьогодні у ФРН наметових таборів для біженців розкинувся в Дрездені. Для тамтешнього життя треба мати неабияке терпіння. Перед туалетами часто вишиковуються довгі черги. Черги також на роздачі їжі. Тим часом у таборі знайшли притулок уже близько тисячі людей 15 національностей. За кілька днів мають прибути ще інші, аж поки кількість біженців не досягне 1100 осіб.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Життя в будівельних вагончиках
Для збільшення можливостей з прийому біженців у багатьох регіонах Німеччини дедалі частіше споруджують комплекси з будівельних вагончиків. У центрі з прийому біженців у Трірі такі вагончики стоять з 2014 року. На сьогодні в них мешкає понад тисяча біженців.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Мішень для нападів
У місті Ремхінген, федеральна земля Баден-Вюртемберг, 18 липня невідомі вчинили підпал приміщення, що планувалося відвести під притулок для біженців. Несхвальне ставлення деяких громадян до біженців дедалі частіше знаходить своє вираження в насильстві на ксенофобському ґрунті. Напади на центри прийому біженців відбуваються практично регулярно - насамперед у східних та південних регіонах ФРН.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Політика відіграє ключову роль
Віце-канцлер Зіґмар Ґабріель розмовляє з дітьми мешканців притулку для біженців у місті Вольгаст. У притулку мешкає близько 300 осіб. Політик закликав федеральний уряд зменшити фінансове навантаження на міста та громади завдяки допомозі з федерального бюджету. Втім, прийом і розміщення біженців - це не лише питання грошей. "Це питання пристойності", - сказав Ґабріель.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Для біженців споруджують нові центри
Аби біженці могли мешкати в належних умовах, у багатьох комунах споруджують нові притулки для них. Приклад - містечко Екенталь біля Нюрнберга у Баварії. Новий комплекс зводять для 60 осіб. Перших біженців він зможе прийняти в січні 2016 року.
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Як у Німеччині розміщують біженців
Споруджують нові тимчасові притулки
Однак поки завершиться будівництво нових притулків для біженців, доводиться споруджувати багато тимчасових таборів для них. Приміром, як оце наметове містечко в промисловій зоні Мюнхена. Тут близько 170 працівників благодійних організацій і пожежної служби спорудили за одну ніч наметове містечко з більш ніж двома десятками наметів, що містять 300 ліжок.
Автор: Івета Ондрускова, Валерій Сааков