Бундесвер залишиться в Афганістані: уряд ФРН продовжив мандат місії

Німецький уряд у середу, 13 лютого, вирішив продовжити ще на один рік чотири закордонні місії Бундесверу. Зокрема, було продовжено й місію німецьких військових в Афганістані в рамках операції Північноатлантичного альянсу "Рішуча підтримка" (Resolute Support). У цій країні зараз перебувають близько 1200 німецьких солдатів, верхня межа встановлена у 1300 військових, передає агенція dpa. Це рішення уряду ще має схвалити німецький Бундестаг, однак, з огляду на голоси "великої коаліції" в парламенті, при затвердженні цього рішення проблем виникнути не повинно.

Німецькі військові інструктори тренують афганські сили безпеки. Місію в Афганістані було вирішено продовжити попри намір США вивести з цієї країни близько 14 тисяч своїх військових. Утім, детальні плани Вашингтона поки невідомі.

Також було вирішено продовжити участь німецьких військових в операції НАТО в Середземному морі Sea Guardian. У фокусі місії - безпека на морі та боротьба з тероризмом. Участь у ній беруть 180 військових ВМС Німеччини, які перебувають на кораблі постачання "Бонн". Верхня межа кількості німецьких військових у місії - 650.

Окрім того, уряд продовжив участь Бундесверу у миротворчій місії ООН у Судані (UNAMID) та у Південному Судані (UNMISS). В обох операціях мандат дозволяє залучити до 50 німецьких військових. Мандат усіх чотирьох місій уряд пропонує продовжити до кінця березня 2020 року.

Напередодні стало відомо, що німецький уряд запропонував провести мирну конференцію щодо Афганістану, на яку планується запросити представників радикального ісламістського руху "Талібан", передає агенція AFP. ФРН готова "на прохання сторін конфлікту надати свої послуги, аби уможливити мирний процес", повідомив уряд-

На даний момент у 14-ти закордонних місіях Бундесверу беруть учать близько 3300 німецьких військових.