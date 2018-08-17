Бундесвер відправить 8 тисяч солдатів на масштабні навчання НАТО

Бундесвер відправить вісім тисяч солдатів, близько 100 танків та загалом понад дві тисячі транспортних засобів на, ймовірно, наймасштабніші навчання НАТО з часів закінчення "холодної війни", повідомляє в п'ятницю, 17 серпня, агентство dpa з посиланням на дані міністерства оборони Німеччини.

У маневрах Північноатлантичного альянсу Trident Juncture ("Єдиний тризуб") візьмуть участь до 40 тисяч солдатів з близько 30 країн. Кількість військових Бундесверу, залучених до навчань, - одна з найбільших серед країн-учасниць. У схожих навчаннях у 2015 році армія ФРН була представлена лише трьома тисячами солдатів. Маневри мають відбутися з 25 жовтня по 7 листопада в Норвегії.

Таким чином, кількість солдатів Бундесверу, залучених цього року до міжнародних навчань, зросте до рекордного показника - 12 тисяч. Це - утричі більше, ніж торік. Участь у міжнародних навчаннях коштуватиме, за даними оборонного відомства країни, близько 90 мільйонів євро.

На початку вересня Бундесвер буде також представлений на навчаннях НАТО Rapid Trident ("Швидкий тризуб") поблизу Львова. Утім, тут армія ФРН обмежиться присутністю максимально лише п'яти військових, які будуть залучені до керівництва та оцінки навчань. У цих маневрах під командуванням армії США планується участь 2300 військових з 14 країн.

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