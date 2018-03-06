Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Буддизм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "буддизм".

Буддизм є релігійно-філософським вченням та релігією, яка має своє коріння в Індії. За різними джерелами, в світі нараховується від 230 мільйонів до 500 мільйонів буддистів. Таким чином це є четвертою за величиною світовою релігією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На Шрі-Ланці запровадили надзвичайний стан

На Шрі-Ланці запровадили надзвичайний стан 06.03.2018

Унаслідок сутичок між буддистами та мусульманами в центральній частині Шрі-Ланки влада острівної держави запровадила режим надзвичайного стану на 10 днів.
ЄС планує запровадити санкції проти військових М'янми

ЄС планує запровадити санкції проти військових М'янми 26.02.2018

Міністри закордонних справ ЄС закидають військовим М'янми систематичні порушення прав людини. Заплановані обмежувальні заходи націлені насамперед проти високопоставлених офіцерів.
У Аун Сан Су Чжі вимагають відібрати Нобелівську премію через ситуацію в М'янмі

У Аун Сан Су Чжі вимагають відібрати Нобелівську премію через ситуацію в М'янмі 07.09.2017

Онлайн-петиція з вимогою позбавити фактичну керівницю уряду М'янми Нобелівської премії миру через її позицію в ситуації навколо мусульманської меншини рохінджа назбирала вже понад 365 тисяч підписів.
Близько 400 осіб загинули за тиждень боїв у М'янмі

Близько 400 осіб загинули за тиждень боїв у М'янмі 01.09.2017

Представники мусульманської етнічної меншини рохінджа продовжують тікати з М'янми до Бангладеш. Між військовими і повстанцями тривають зіткнення. За тиждень протистоять кількість загиблих зросла до близько 400.
Тисячі людей тікають з М'янми до Бангладеш через загострення конфлікту

Тисячі людей тікають з М'янми до Бангладеш через загострення конфлікту 30.08.2017

Представники мусульманської меншини рохінджа тікать із М'янми до сусіднього Бангладеш внаслідок загострення конфлікту між військовими та повстанцями-мусульманами.
Мусульмани рохінджа втікають з М'янми до Бангладеш

Мусульмани рохінджа втікають з М'янми до Бангладеш 27.08.2017

Представники мусульманської народності рохінджа, котру переслідують у М'янмі, залишають свої домівки та намагаються перебратися до Бангладеш.

"Очищення" Будди в японському храмі (08.08.2016) 08.08.2016

У храмі Тодайдзі в місті Нара на заході Японії провели щорічний ритуал очищення гігантської статуї Великого Будди. Після церемонії, що тимчасово усуває душу зі статуї, монахи взялися до роботи.

Що менше, то краще: чому японці стають мінімалістами (21.06.2016) 22.06.2016

В одній з найбільш сейсмонебезпечних країн дедалі більше людей стають мінімалістами. Утім можливий порятунок від землетрусу - не єдина причина поширеного хобі.

В Китаї з’явився робот-монах (17.05.2016) 17.05.2016

Він реагує на голосові команди, відповідає на прості питання і навіть читає мантри.

Дім релігій у Швейцарії: п'ять конфесій моляться під одним дахом 25.03.2015

У швейцарському Берні християни, мусульмани, юдеї, буддисти та індуїсти збудували спільних храм. Як у ньому співіснують ті, хто ворогував століттями?

Життя всередині будистської статуї 10.03.2015

Близько тисячу років тому будистський монах зміг себе муміфікувати. Нині він сидить в позі лотоса в музеї Будапешта.