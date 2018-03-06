На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "буддизм".

Буддизм є релігійно-філософським вченням та релігією, яка має своє коріння в Індії. За різними джерелами, в світі нараховується від 230 мільйонів до 500 мільйонів буддистів. Таким чином це є четвертою за величиною світовою релігією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.