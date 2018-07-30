 Брюссель попередив про загрозу кібератак під час виборів до Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Брюссель попередив про загрозу кібератак під час виборів до Європарламенту

Під час виборів до Європарламенту можуть відбутись кібератаки та використані фейкові новини для маніпулювання громадською думкою. Соціальні мережі мають активніше боротися з дезінформацією, зазначили в Єврокомісії.

ЄК попередила про можливе використання фейкових новин під час виборів до Європарламенту

ЄК попередила про можливе використання фейкових новин під час виборів до Європарламенту

Держави-учасниці Євросоюзу повинні вжити заходів проти можливих кібератак під час виборів до Європарламенту, які заплановані на травень 2019 року. Про це в інтерв'ю виданням медіаконцерну Funke Mediengruppe у середу, 1 серпня, заявив єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг. Він зазначив, що необхідно запобігти діям, які дозволять "підривати наші демократичні системи і використовувати їх як зброю проти нас".

За його словами, ще більшою загрозою, ніж кібератаки, є маніпулювання поведінкою під час виборів, яку набагато складніше виявити. "Хакери атакують виборчу кампанію з допомогою неправдивої інформації або фейкових новин, які здатні впливати на громадську думку", - відзначив єврокомісар. За його словами, такі втручання стали більш поширеними, наприклад, під час референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який проводився у Нідерландах, або президентської кампанії в США.

DW.COM

Невідомі атакували комп'ютери урядових структур Німеччини. Багато що вказує на російський слід, але прямих звинувачень Берлін уникає. (02.03.2018)

Понад 30 світових компаній домовилися спільно протидіяти кібератакам та зобов'язалися не допомагати урядам країн їх скоювати. За їхніми прогнозами, збитки від атак до 2022 року сягнуть позначки у 8 трильйонів доларів. (17.04.2018)

Єврокомісар закликав соціальні мережі, зокрема, Facebook і Youtube, до більш змістовної боротьби з дезінформацією. На його думку, повинні існувати чіткі правила, які будуть заважати роботам видавати себе за користувачів інтернету. Крім того, потрібно обмежити можливості поширення політичної реклами, націленої на певну аудиторію, вважає Кінг.

Єврокомісія вважає одним з невідкладних заходів розробку інтернет-платформами кодексу поведінки. "Ми очікуємо, що інтернет-платформи гарантують, що соціальні мережі не перетворяться на зброю проти демократії", - зазначив Кінг.

Дивитись відео 01:20
Now live
01:20 хв

Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW (11.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW (11.04.2018)  

Докладно

BdT | Sankt-Viti-Kirche (picture-alliance/dpa/A. I. Bänsch)

Як німецький бізнес заробляє і втрачає від аномальної спеки

Для когось аномальна спека в Німеччині це чистий прибуток, для когось багатомільярдні втрати.  

Ukrainische Fluggesellschaft Dniproavia (imago)

Чи безпечно літати по Україні? (відео)

Ринок внутрішніх авіаперевезень в Україні зростає. Як втримати цю тенденцію і чи безпечно літати по Україні? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  