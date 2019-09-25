Брюссель погодив 380 мільйонів євро кредиту для німецької "доньки" Thomas Cook

Єврокомісія у понеділок, 14 жовтня, затвердила надання проміжного кредиту німецькій авіакомпанії Condor на підтримку діяльності. Авіаперевізник входить до структури туроператора Thomas Cook, що нещодавно оголосив про своє банкротство.

Відповідно до рішення Єврокомісії німецький банк розвитку KfW надасть Condor 380 мільйонів євро. Ці гроші "зроблять свій внесок" у "належне надання послуг в інтересах пасажирів", зазначили у Брюсселі.

Фінансова допомога дозволить у довгостроковій перспективі зберегти "багато" з п'яти тисяч робочих міць у авіакомпанії, заявив раніше міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier). А керівник компанії Ральф Текентруп (Ralf Teckentrup) наголосив, що Condor є "здоровим та прибутковим підприємством", що продемонструє позитивний результат і в поточному році. Він особливо відзначив значення кредиту для збереження діяльності компанії, на балансі якої знаходиться майже 60 літаків.

Банкротство Thomas Cook

Найстаріша у світі туристична компанія Thomas Cook, що існує вже 178 років, 23 вересня оголосила про банкрутство. На цей крок керівництво британського туроператора, другого за величиною в Європі, змушене було піти після того, як британський уряд відмовився втрутитися в ситуацію та надати фінансування, а переговори з приватними інвесторами про додаткове вливання коштів завершилися невдачею.

У Великобританії цього ж дня були негайно припинені польоти літаків дочірньої авіакомпанії туроператора. Загалом банкротство Thomas Cook тим чи іншим чином зачепило більше 600 тисяч туристів у всьому світі.

Авіакомпанія Condor, як стало відомо 24 вересня, змогла погодити для себе кредит у 380 мільйонів євро від німецької держави строком на шість місяців. Втім для отримання кредиту було необхідним погодження Єврокомісії.