Брюссель: Незалежність НБУ - умова надання 1,2 мільярда євро Києву

Незалежність Національного банку України є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Про це у четвер, 2 липня, заявив речник Єврокомісії у відповідь на запит кореспондента DW.

"Переговори про конкретні політичні заходи в рамках програми макрофінансової допомоги для України тривають. У проєкті меморандуму про взаєморозуміння, який зараз погоджують, міститься загальна вимога відданості української влади незалежності центрального банку", - заявили у Єврокомісії.

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У Брюсселі нагадали, що дотримання незалежності регулятора є вимогою всіх програм МВФ. Євросоюз виділяє макрофінансову допомогу лише тим країнам, які мають чинну програму з Міжнародним валютним фондом. "Єврокомісія чекатиме на результати оцінки ситуації з боку МВФ", - додав речник.

Як відомо, у травні ЄС остаточно затвердив програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда євро на протидію економічним наслідкам пандемії коронавірусу. Тепер Єврокомісія веде переговори з Кабміном України щодо меморандуму про взаєморозуміння, після підписання якого Київ зможе отримати перший транш кредиту в розмірі 600 мільйонів євро. Від України меморандум підписують представник мініфіну та НБУ. Отримує макрофін від ЄС саме Нацбанк України. Макрофінансова допомога є кредитами на сприятливих умовах, які ЄС виділяє сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу.

Нагадаємо, Яків Смолій подав заяву про відставку 1 липня, мотивувавши її "систематичним політичним тиском". У ЄС вже встигли назвати цей крок "тривожним сигналом".