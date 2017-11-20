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Бруно Шульц

Бруно Шульц – польсько-єврейський письменник та художник, який народився в єврейській родині в Дрогобичі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Бруно Шульц".

Бруно Шульц (1892 – 1942) писав польською та німецькою мовами. Критики ставлять його літературну творчість на один рівень з творами Франца Кафки. Найвідоміші твори Бруно Шульца – "Цинамонові крамниці" та "Санаторій під клепсидрою". 2001 року гамбурзький кінодокументаліст Беньямін Ґайслер віднайшов під шаром фарби в одному з будинків у Дрогобичі стінні фрески, зроблені Бруно Шульцем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецький фільм про фрески Бруно Шульца вперше показали українською

Німецький фільм про фрески Бруно Шульца вперше показали українською 20.11.2017

В 12 містах України до 75-х роковин загибелі "дрогобицького Кафки" Бруно Шульца вперше продемонстрували документальну стрічку Беньяміна Ґайсслера "Знайти образи" українською. На показі в Києві побувала DW.

У 100 кінозалах світу покажуть фільм про письменника і художника Бруно Шульца

У 100 кінозалах світу покажуть фільм про письменника і художника Бруно Шульца 19.11.2017

В Україні та ще 15 країнах світу покажуть кінострічку документаліста Беньяміна Ґайсслера, який віднайшов загублені роботи австрійсько-польсько-єврейського митця Бруно Шульца.
Німецький режисер: дрогобицька Вулиця Крокодила - відображення нашого світу сьогодні

Німецький режисер: дрогобицька "Вулиця Крокодила" - відображення нашого світу сьогодні 17.11.2017

19 листопада у 100 кінотеатрах світу, в тому числі в Україні, пройде показ стрічки "Знайти образи". Показ присвячений 75-м роковинам загибелі дрогобицького генія Бруно Шульца. Інтерв'ю DW з режисером.
Фотогалерея: Мандрівка Дрогобичем до 125-річчя від дня народження Бруно Шульца

Фотогалерея: Мандрівка Дрогобичем до 125-річчя від дня народження Бруно Шульца 12.07.2017

12 липня виповнюється 125 років від дня народження визначного українського польськомовного письменника єврейського походження Бруно Шульца. Мандрівка кореспондента DW сучасним Дрогобичем слідами митця.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца

Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца 12.07.2017

12 липня виповнюється 125 років від дня народження визначного українського польськомовного письменника єврейського походження Бруно Шульца. Мандрівка кореспондента DW сучасним Дрогобичем слідами митця.
Книги: Бруношульцоманія шириться Україною

Книги: "Бруношульцоманія" шириться Україною 06.12.2012

Українськомовні читачі відкривають для себе Бруно Шульца – у трьох книжках перекладів. Перший повний переклад всіх творів автора українською здійснив Юрій Андрухович.
Дрогобич розчарував і зачарував польських фотографів

Дрогобич розчарував і зачарував польських фотографів 07.05.2012

Знані польські фотомайстри і студенти Варшавської академії мистецтва кілька днів фотографували Дрогобич. Результатом цієї роботи повинна стати виставка, присвячена ювілею Бруно Шульца.
Дрогобицькі фрески Бруно Шульца ожили у 3D

Дрогобицькі фрески Бруно Шульца ожили у 3D 10.02.2012

Гамбурзький кінорежисер Беньямін Ґайслер заповзявся відтворити унікальні стінописи дрогобицького митця Бруно Шульца в експозиції з тривимірним зображенням. Невдовзі її побачать і в Україні.
У Дрогобичі зберуться шанувальники творчості Бруно Шульца з усього світу

У Дрогобичі зберуться шанувальники творчості Бруно Шульца з усього світу 24.05.2010

У Дрогобичі 24 травня стартує Міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Захід відбудеться за підтримки польського міністерства культури, за сприяння міністерств культури й освіти України та диппредставництв низки країн.
Фрески Бруно Шульца: крапка в складній історії

Фрески Бруно Шульца: крапка в складній історії 30.03.2009

Фрески Бруно Шульца нарешті представлені публіці. У новій залі єрусалимського меморіального комплексу «Яд-Вашем». Так завершився восьмирічний конфлікт довкола вивезених з України настінних малюнків дрогобицького митця.
Фрески Бруно Шульца: де їм бути?

Фрески Бруно Шульца: де їм бути? 25.11.2007

Конфлікт навколо вивезення з Дрогобича до ізраїльського музею "Яд-Вашем" фресок Бруно Шульца нині потроху наближається до свого вирішення. Однак не всім подобається те, у який спосіб це відбуваюється.

Беньямін Ґайслер: "Антисемітизм ірраціональний" 01.11.2003

На київському кінофестивалі "Молодість" було показано фільм німецького документаліста Беньяміна Ґайслера "Знайти картини" про творчість письменника і художника Бруно Шульца.