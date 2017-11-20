Бруно Шульц – польсько-єврейський письменник та художник, який народився в єврейській родині в Дрогобичі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Бруно Шульц".

Бруно Шульц (1892 – 1942) писав польською та німецькою мовами. Критики ставлять його літературну творчість на один рівень з творами Франца Кафки. Найвідоміші твори Бруно Шульца – "Цинамонові крамниці" та "Санаторій під клепсидрою". 2001 року гамбурзький кінодокументаліст Беньямін Ґайслер віднайшов під шаром фарби в одному з будинків у Дрогобичі стінні фрески, зроблені Бруно Шульцем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.