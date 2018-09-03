 Британський уряд вважає Путіна відповідальним за отруєння Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

Британський уряд вважає Путіна відповідальним за отруєння Скрипаля

У Лондоні вважають, що саме уряд Володимира Путіна "контролює, фінансує та керує" ГРУ, тож кінцева відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля і його доньки лежить на самому Путіні.

Володимир Путін (архівне фото)

Володимир Путін (архівне фото)

В уряді Великобританії переконані, що президент Росії Володимир Путін особисто відповідальний за отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в Солсбері. Про це заявив у четвер, 6 вересня, британський міністр з питань безпеки Бен Уоллес в інтерв'ю медіакомпанії BBC.

За словами Уоллеса, відповідальність "в кінцевому рахунку" лежить на Путіні, тому що саме він - президент країни і саме його уряд "контролює і фінансує військову розвідку". Головне розвідувальне управління (ГРУ) міноборони Росії діяло не з власної ініціативи, його зв'язки сягали не тільки міноборони і генштабу, але й "Кремля й апарату президента", переконаний британський міністр.

Напередодні прокуратура Сполученого Королівства назвала імена двох підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки. Йдеться про росіян Олександра Петрова і Руслана Бошірова. Відомо також, що обидва є офіцерами ГРУ. Водночас влада Великобританії не виключає, що самі ці імена - вигадані. Слідчі запевняють, що мають достатньо доказів для притягнення підозрюваних до відповідальності та вже отримали ордер на арешт. Самі підозрювані росіяни перебувають у розшуку.

У Росії все заперечили. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що імена й фотографії підозрюваних у злочині "нічого Росії не кажуть".

На початку березня 2018 року Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері. Поліція заявила, що їх отруїли бойовою отруйною речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Після тривалого курсу лікування Скрипаль і його донька покинули лікарню, а їхнє нинішнє місце перебування не розголошується.

Згодом, наприкінці червня в британському місті Еймсбері були госпіталізовані двоє громадян - Чарлі Роулі та його подруга Дон Стерджес. Виявилося, що вони так само отруїлися тією ж речовиною, що і Скрипалі, коли знайшли забруднений "Новачком" флакон. Дон Стерджес померла 8 липня. В організації замаху на Сергія Скрипаля та його доньку та смерті Стерджес Великобританія звинувачує Москву. Остання категорично відкидає ці звинувачення.

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