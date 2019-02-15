 Британський парламент: Facebook ″свідомо″ порушив закони про захист даних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Британський парламент: Facebook "свідомо" порушив закони про захист даних

Британський парламент оприлюднив доповідь, в якій Facebook звинувачують у "свідомому" порушенні законів про захист даних.

Доповідь: Facebook свідомо порушив закони про захист даних

Британські парламентарі в понеділок, 18 лютого, звинуватили Facebook в тому, що соціальна мережа "навмисно та свідомо" порушила закони про захист даних та антимонопольне законодавство, а також закликали соціальні медіа-компанії взяти на себе легальну відповідальність за контент, що поширюється на їхніх платформах.

"Соціальні медіа-компанії не можуть ховатися за заявами, що вони є просто "платформою", та стверджувати, що вони самі не несуть відповідальності за регулювання контенту на їхніх сторінках", - йдеться у доповіді, яку оприлюднив парламентський комітет з питань дигіталізації, культури, медіа та спорту.

Парламентарі закликали до створення обов'язкового етичного кодексу, яким би опікувався незалежний регулятор і який би встановив правила поведінки у соціальних медіа. "Цей процес повинен встановити чіткі правові зобов'язання технологічних компаній діяти проти визнаного шкідливого та нелегального контенту на їхніх платформах", - йдеться в доповіді. Цей регулятор, на думку депутатів, повинен мати повноваження починати правові процедури та накладати штрафи на компанії, які не виконують свої зобов'язання.

DW.COM

Згідно з реформою авторського права в ЄС, ЗМІ мають отримувати винагороду у випадку повторного використання їхніх матеріалів інтернет-порталами і соцмережами, наприклад Google або Facebook. (14.02.2019)

Влада ФРН звинувачує американський інтернет-концерн у зловживаннях монопольним становищем. У Німеччині значно обмежать збір та використання даних користувачів мережі Facebook. (07.02.2019)

У свою чергу, у Facebook заявили, що соціальна мережа є "відкритою до розумного регулювання". За словами представника компанії Каріма Паланта, Facebook вже "не є тою самою компанією", якою вона була рік тому.

Комітет також звинуватив засновника Facebook Марка Цукерберга в "зневажливому ставленні" до британському парламенту за те, що керівник соцмережі не виступив перед членами комітету та "не відповів особисто на жодне з наших запрошень". Робота над доповіддю тривала 18 місяців.

Як повідомлялося, в 2016 році англійська компанія Cambridge Analytica несанкціоновано зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook для передачі їх третім особам.

Також за темою

Facebook-Stand

ЗМІ: Facebook загрожує багатомільярдний штраф у США 15.02.2019

Компанії Facebook у США загрожує велкийи штраф за витік особистих даних. Соціальна мережа і Федеральна торгова комісія США узгоджують грошового стягнення.

Tablet Benutzer blickt auf ein Facebook Logo Foto xC xHardtx xFuturexImage

Великобританія покарала Facebook через скандал із витоком даних користувачів 25.10.2018

Штраф у 500 тисяч фунтів, призначений Facebook, пов'язаний зі скандалом довкола Cambridge Analytica. Влада Великобританії вирішила, що соцмережа нечесно поводилася із приватними даними.

Estland ein Mann mit Smartphone Symbolbild

Країни ЄС недостатньо захищені від хакерів і крадіжок даних 09.01.2019

У Німеччині виклали в мережу особисті дані майже 1000 політиків та інших відомих людей. Приклади сусідніх країн Європи доводять: навіть лідери у сфері дигіталізації недостатньо захищені від хакерів.

Реклама

Докладно

Deutschland Castrop-Rauxel Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

Теплова електростанція поряд з містом Кастроп-Рауксель на заході Німеччини була знищена потужним вибухом 17 лютого.  

Німецька компанія Siemens залучена до будівництва залізниці в Росії

Siemens візьме участь у великому залізничному проекті в РФ

Німецький Siemens візьме участь у багатомільярдному проекті з будівництва залізниці між Челябінськом та Єкатеринбургом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  