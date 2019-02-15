Британський парламент: Facebook "свідомо" порушив закони про захист даних

Британські парламентарі в понеділок, 18 лютого, звинуватили Facebook в тому, що соціальна мережа "навмисно та свідомо" порушила закони про захист даних та антимонопольне законодавство, а також закликали соціальні медіа-компанії взяти на себе легальну відповідальність за контент, що поширюється на їхніх платформах.

"Соціальні медіа-компанії не можуть ховатися за заявами, що вони є просто "платформою", та стверджувати, що вони самі не несуть відповідальності за регулювання контенту на їхніх сторінках", - йдеться у доповіді, яку оприлюднив парламентський комітет з питань дигіталізації, культури, медіа та спорту.

Парламентарі закликали до створення обов'язкового етичного кодексу, яким би опікувався незалежний регулятор і який би встановив правила поведінки у соціальних медіа. "Цей процес повинен встановити чіткі правові зобов'язання технологічних компаній діяти проти визнаного шкідливого та нелегального контенту на їхніх платформах", - йдеться в доповіді. Цей регулятор, на думку депутатів, повинен мати повноваження починати правові процедури та накладати штрафи на компанії, які не виконують свої зобов'язання.

У свою чергу, у Facebook заявили, що соціальна мережа є "відкритою до розумного регулювання". За словами представника компанії Каріма Паланта, Facebook вже "не є тою самою компанією", якою вона була рік тому.

Комітет також звинуватив засновника Facebook Марка Цукерберга в "зневажливому ставленні" до британському парламенту за те, що керівник соцмережі не виступив перед членами комітету та "не відповів особисто на жодне з наших запрошень". Робота над доповіддю тривала 18 місяців.

Як повідомлялося, в 2016 році англійська компанія Cambridge Analytica несанкціоновано зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook для передачі їх третім особам.