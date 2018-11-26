Британський парламент голосуватиме за угоду про Brexit 11 грудня

Голосуванню нижньої палати британського парламенту передуватимуть п'ятиденні дебати. Терезі Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів із 639.
Нижня палата британського парламенту - Палата громад - голосуватиме за проект угоди про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу 11 грудня. Цьому передуватимуть п'ятиденні дебати, повідомили в понеділок, 26 листопада, у британському уряді.
Після того як усі країни-члени ЄС 25 листопада одностайно затвердили проект угоди, прем'єр-міністерка Тереза Мей закликала британський парламент підтримати документ. Мей назвала цю угоду "найкращою можливою" та "єдиною можливою".
У нижній палаті британського парламенту 650 місць. Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів із 639, які голосуватимуть. Наразі невідомо, чи це вдасться. Фракція партії Мей у Палаті громад налічує 314 депутатів. Опозиційна Лейбористська партія Великобританії голосуватиме проти угоди про Brexit, оголосив її очільник Джеремі Корбін.
ЄС не готовий до іншого варіанту угоди
У Брюсселі заявили, що не готові до іншого варіанту угоди щодо Brexit, окрім уже затвердженого. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що альтернативної і кращої угоди не буде. Головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє також закликав британський парламент схвалити цей документ. За словами Барньє, документ справедливий і збалансований.
У ЄС зазначили, що в разі провалу голосування у британському парламенті найімовірніший сценарій - вихід Великобританії з ЄС без угоди.
Угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС одностайно схвалено лідерами країн-членів блоку, повідомив голова Європейської Ради Донольд Туск. Тим часом голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав цей день "сумним". (25.11.2018)
Після погодження на саміті ЄС угоду щодо Brexit має схвалити британський парламент. Брюссель запевняє, що в разі провалу голосування іншої угоди не буде. (25.11.2018)
Великобританія та Європейський Союз змогли домовитися щодо проекту заяви про відносини після Brexit. Заява декларує тісні взаємини в економічній та безпековій сферах, а також безвізовий режим для коротких поїздок. (22.11.2018)