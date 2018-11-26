Британський парламент голосуватиме за угоду про Brexit 11 грудня

Нижня палата британського парламенту - Палата громад - голосуватиме за проект угоди про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу 11 грудня. Цьому передуватимуть п'ятиденні дебати, повідомили в понеділок, 26 листопада, у британському уряді.

Після того як усі країни-члени ЄС 25 листопада одностайно затвердили проект угоди, прем'єр-міністерка Тереза Мей закликала британський парламент підтримати документ. Мей назвала цю угоду "найкращою можливою" та "єдиною можливою".

У нижній палаті британського парламенту 650 місць. Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів із 639, які голосуватимуть. Наразі невідомо, чи це вдасться. Фракція партії Мей у Палаті громад налічує 314 депутатів. Опозиційна Лейбористська партія Великобританії голосуватиме проти угоди про Brexit, оголосив її очільник Джеремі Корбін.

ЄС не готовий до іншого варіанту угоди

У Брюсселі заявили, що не готові до іншого варіанту угоди щодо Brexit, окрім уже затвердженого. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що альтернативної і кращої угоди не буде. Головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє також закликав британський парламент схвалити цей документ. За словами Барньє, документ справедливий і збалансований.

У ЄС зазначили, що в разі провалу голосування у британському парламенті найімовірніший сценарій - вихід Великобританії з ЄС без угоди.