 Британський парламент голосуватиме за угоду про Brexit 11 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Британський парламент голосуватиме за угоду про Brexit 11 грудня

Голосуванню нижньої палати британського парламенту передуватимуть п'ятиденні дебати. Терезі Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів із 639.

Тереза Мей, Brexit

Виступ Терези Мей перед членами нижньої палати парламенту 26 листопада

Нижня палата британського парламенту - Палата громад - голосуватиме за проект угоди про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу 11 грудня. Цьому передуватимуть п'ятиденні дебати, повідомили в понеділок, 26 листопада, у британському уряді.

Після того як усі країни-члени ЄС 25 листопада одностайно затвердили проект угоди, прем'єр-міністерка Тереза Мей закликала британський парламент підтримати документ. Мей назвала цю угоду "найкращою можливою" та "єдиною можливою".

У нижній палаті британського парламенту 650 місць. Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів із 639, які голосуватимуть. Наразі невідомо, чи це вдасться. Фракція партії Мей у Палаті громад налічує 314 депутатів. Опозиційна Лейбористська партія Великобританії голосуватиме проти угоди про Brexit, оголосив її очільник Джеремі Корбін.

ЄС не готовий до іншого варіанту угоди

У Брюсселі заявили, що не готові до іншого варіанту угоди щодо Brexit, окрім уже затвердженого. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що альтернативної і кращої угоди не буде. Головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє також закликав британський парламент схвалити цей документ. За словами Барньє, документ справедливий і збалансований.

У ЄС зазначили, що в разі провалу голосування у британському парламенті найімовірніший сценарій - вихід Великобританії з ЄС без угоди.

DW.COM

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