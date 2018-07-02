Британська поліція повідомила про нові випадки отруєння неподалік Солсбері

Поліція графства Вілтшир в середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння неподалік Солсбері. За інформацією поліції, 30 червня в селищі Еймсбері в одному з будинків знайшли чоловіка і жінку в непритомному стані. Поліція припускає, що люди постраждали внаслідок контакту з "невідомою речовиною", інформує агенція AFP, і вважає ситуацію "надзвичайним випадком".

Наразі чоловік і жінка перебувають у лікарні в Солсбері. Їхній стан оцінюється як критичний.

Фахівці проводять необхідні тести для визначення отруйної речовини.

Нагадаємо, що 4 березня в Солсбері виявили непритомними колишнього полковника Головного розвідувального управління Генштабу Росії Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

Юлія Скрипаль 20 днів перебувала в комі. 9 квітня її виписали з лікарні та переправили до безпечного місця. 18 травня з клініки в Солбсері виписали і Сергія Скрипаля.