 Британська поліція повідомила про нові випадки отруєння неподалік Солсбері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

Британська поліція повідомила про нові випадки отруєння неподалік Солсбері

Британська поліція повідомляє, що двоє осіб, котрих виявили в непритомному стані неподалік Солсбері, були отруєні "невідомою речовиною". Нині постраждалі перебувають у лікарні в критичному стані.

Лікарня в Солсбері

Лікарня в Солсбері

Поліція графства Вілтшир в середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння неподалік Солсбері. За інформацією поліції, 30 червня в селищі Еймсбері в одному з будинків знайшли чоловіка і жінку в непритомному стані. Поліція припускає, що люди постраждали внаслідок контакту з "невідомою речовиною", інформує агенція AFP, і вважає ситуацію "надзвичайним випадком".

Наразі чоловік і жінка перебувають у лікарні в Солсбері. Їхній стан оцінюється як критичний. 
Фахівці проводять необхідні тести для визначення отруйної речовини.

Нагадаємо, що 4 березня в Солсбері виявили непритомними колишнього полковника Головного розвідувального управління Генштабу Росії Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

Юлія Скрипаль 20 днів перебувала в комі. 9 квітня її виписали з лікарні та переправили до безпечного місця. 18 травня з клініки в Солбсері виписали і Сергія Скрипаля.

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