Британська поліція встановила особи виконавців замаху на родину Скрипалів - ЗМІ

Поліції Великобританії вдалося ідентифікувати ймовірних виконавців замаху на екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Про це в четвер, 19 липня, повідомило британське агентство новин Press Association, що посилається на неназвані обізнані зі справою джерела.

Згідно з повідомленням, слідчим вдалося вирахувати можливих злочинців завдяки записам камер відеоспостереження. Згодом, спираючись на отримані дані, слідчі проаналізували інформацію про осіб, котрі в цей час в'їжджали в країну. На переконання поліції, підозрювані - з Росії.

Нагадаємо, 4 березня колишнього офіцера ГРУ Скрипаля та його доньку виявили непритомними на лаві в центрі міста Солсбері. Британська влада вважає, що родину Скрипалів отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Слідчі переконані, що отруту нанесли на ручку дверей у будинку Скрипаля приблизно за добу до отруєння.

Лондон звинувачує російські спецслужби в причетності до цього замаху. У Москві рішуче відкидають всі звинувачення. За кілька місяців стався новий випадок отруєння "Новачком". Цього разу в лікарні опинилися двоє громадян Великобританії - 45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджес. 3 червня їх шпиталізували в Еймсбері з симптомами, схожими на отруєння нервово-паралітичним речовинами. Постраждалим надавалася медична допомога в тій же клініці, де лікували Сергія і Юлію Скрипаль.

8 липня лікарі повідомили про смерть Стерджес. Інший постраждалий Роулі прийшов до тями 10 липня, але його стан й досі залишається критичним, хоч загрози життю немає. Найімовірніше, отруйна речовина була у флаконі з-під парфумів, який Стерджес і Роулі знайшли в парку. Жінка сама нанесла його собі на шкіру, стверджують британські ЗМІ.

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