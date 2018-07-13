Британська поліція встановила особи виконавців замаху на родину Скрипалів - ЗМІ

Британській поліції вдалося встановити особи ймовірних злочинців, котрі отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Під підозрою кілька росіян, повідомляють ЗМІ.
Поліції Великобританії вдалося ідентифікувати ймовірних виконавців замаху на екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Про це в четвер, 19 липня, повідомило британське агентство новин Press Association, що посилається на неназвані обізнані зі справою джерела.
Згідно з повідомленням, слідчим вдалося вирахувати можливих злочинців завдяки записам камер відеоспостереження. Згодом, спираючись на отримані дані, слідчі проаналізували інформацію про осіб, котрі в цей час в'їжджали в країну. На переконання поліції, підозрювані - з Росії.
Нагадаємо, 4 березня колишнього офіцера ГРУ Скрипаля та його доньку виявили непритомними на лаві в центрі міста Солсбері. Британська влада вважає, що родину Скрипалів отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Слідчі переконані, що отруту нанесли на ручку дверей у будинку Скрипаля приблизно за добу до отруєння.
Лондон звинувачує російські спецслужби в причетності до цього замаху. У Москві рішуче відкидають всі звинувачення. За кілька місяців стався новий випадок отруєння "Новачком". Цього разу в лікарні опинилися двоє громадян Великобританії - 45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджес. 3 червня їх шпиталізували в Еймсбері з симптомами, схожими на отруєння нервово-паралітичним речовинами. Постраждалим надавалася медична допомога в тій же клініці, де лікували Сергія і Юлію Скрипаль.
8 липня лікарі повідомили про смерть Стерджес. Інший постраждалий Роулі прийшов до тями 10 липня, але його стан й досі залишається критичним, хоч загрози життю немає. Найімовірніше, отруйна речовина була у флаконі з-під парфумів, який Стерджес і Роулі знайшли в парку. Жінка сама нанесла його собі на шкіру, стверджують британські ЗМІ.