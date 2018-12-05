 Британська міністерка назвала ″план Б″ у разі провалу голосування щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Британська міністерка назвала "план Б" у разі провалу голосування щодо Brexit

Якщо британський парламент не підтримає урядову угоду щодо Brexit, кращим варіантом стане договір "Норвегія плюс", заявила міністерка з питань праці та пенсій Ембер Радд. Іншою альтернативою може стати новий референдум.

Британська міністерка з питань праці та пенсій Ембер Радд

Британська міністерка з питань праці та пенсій Ембер Радд

Британська міністерка з питань праці та пенсій Ембер Радд розповіла про альтернативні варіанти виходу Великобританії з Євросоюзу, якщо парламент країни проголосує проти урядового варіанту. За її словами, найкращим варіантом є угода "Норвегія плюс", розповіла міністерка в інтерв'ю телерадіокомпанії BBC та газеті "The Times", оприлюднених у суботу, 8 грудня.

Такий варіант дозволить Великобританії, не залишаючись членом ЄС, подібно до Норвегії зберегти перебування в Європейській економічній зоні, забезпечити можливість вільного переміщення товарів, капіталів і трудової сили між країнами. "Норвегія плюс", крім того, дозволила б Великобританії залишитися в митному союзі ЄС, членом якого Норвегія не є. Цей "план Б" є найкращим для країни і для багатьох депутатів, зазначила міністерка.

Повна відмова парламенту підтримати урядову угоду може спричинити хаос, сказала Радд. У цьому випадку може відбутися другий референдум щодо виходу країни з ЄС. "Якщо нічого не вийде, статися може все, що завгодно. Народне голосування, "Норвегія плюс" - будь-який з цих варіантів може відбутися. І жоден з них не такий хороший, як угода, яку ми маємо", - зазначила вона. Міністерка додала, що особисто вона у разі другого референдуму голосувала б за те, щоб залишитися у складі блоку.

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Тереза Мей виступила на захист виробленого із Брюсселем проекту угоди щодо Brexit. Без цієї угоди, за її словами, на Великобританію чекає "глибока та небезпечна невизначеність". (15.11.2018)

Після погодження на саміті ЄС угоду щодо Brexit має схвалити британський парламент. Брюссель запевняє, що в разі провалу голосування іншої угоди не буде. (25.11.2018)

Нагадаємо, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. Утім, Сполучене Королівство залишатиметься членом єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року. Лідери країн ЄС схвалили також політичну заяву щодо майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією.

4 грудня в британському парламенті почалися п'ятиденні дебати щодо угоди, а 11 грудня в Палаті громад відбудеться голосування щодо цього документа. 

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