Британська міністерка назвала "план Б" у разі провалу голосування щодо Brexit

Британська міністерка з питань праці та пенсій Ембер Радд розповіла про альтернативні варіанти виходу Великобританії з Євросоюзу, якщо парламент країни проголосує проти урядового варіанту. За її словами, найкращим варіантом є угода "Норвегія плюс", розповіла міністерка в інтерв'ю телерадіокомпанії BBC та газеті "The Times", оприлюднених у суботу, 8 грудня.

Такий варіант дозволить Великобританії, не залишаючись членом ЄС, подібно до Норвегії зберегти перебування в Європейській економічній зоні, забезпечити можливість вільного переміщення товарів, капіталів і трудової сили між країнами. "Норвегія плюс", крім того, дозволила б Великобританії залишитися в митному союзі ЄС, членом якого Норвегія не є. Цей "план Б" є найкращим для країни і для багатьох депутатів, зазначила міністерка.

Повна відмова парламенту підтримати урядову угоду може спричинити хаос, сказала Радд. У цьому випадку може відбутися другий референдум щодо виходу країни з ЄС. "Якщо нічого не вийде, статися може все, що завгодно. Народне голосування, "Норвегія плюс" - будь-який з цих варіантів може відбутися. І жоден з них не такий хороший, як угода, яку ми маємо", - зазначила вона. Міністерка додала, що особисто вона у разі другого референдуму голосувала б за те, щоб залишитися у складі блоку.

Нагадаємо, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. Утім, Сполучене Королівство залишатиметься членом єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року. Лідери країн ЄС схвалили також політичну заяву щодо майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією.

4 грудня в британському парламенті почалися п'ятиденні дебати щодо угоди, а 11 грудня в Палаті громад відбудеться голосування щодо цього документа.