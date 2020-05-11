Британська авіакомпанія Easyjet скоротить майже третину персоналу

Британська лоукост-авіакомпанія Easyjet у четвер, 28 травня, оголосила про плани скорочення майже третини свого персоналу у зв'язку з коронавірусною кризою. Всього компанія планує скоротити 4500 робочих місц, повідомляє інформагенція AFP.

Авіакомпанія призупинила перельоти наприкінці березня через поширення пандемії коронавірусу у світі. З 15 червня компанія планує відновити невелику кількість рейсів.

Для авіарейсів оберуть ті напрямки, які користуватимуться попитом серед клієнтів. Це насамперед внутрішні рейси у Великобританії та Франції. Компанія може розширити географію маршрутів протягом наступних тижнів в залежності від від попиту та послаблення заходів в інших країнах.

У компанії також заявили, що не здійснюватимуть рейси до Італії, якщо влада цієї країни затвердить обов'язкові для авіаперевізників умови щодо соціального дистанціювання на бортах літаків. "Для компанії буде неможливим працювати, продаючи лише третину місць у літаках", - заявив гендиректор Easyjet Йоган Лундгрен.

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Раніше конкуренти британського лоукостера Easyjet, серед яких British Airways, Ryanair та Virgin Atlantic вже оголосили про масштабне скорочення робочих місць.

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