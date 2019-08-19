Бренд Adidas: від кросівок до гранатометів

Знамениті смужки і трилисник, які прикрашають безліч футболок та курток, знає кожен. Вони символізують відомий німецький бренд спортивного взуття, одягу та інвентарю, який прославив Німеччину не менше, ніж, наприклад, мерседес. 18 серпня Adidas відзначив своє 70-річчя. Саме цього дня в 1949 році Adidas зареєстрували як окрему компанію, назва якої складається з короткої форми імені й перших трьох літер прізвища її засновника - німецького підприємця Адольфа (Аді) Дасслера (Adolf / Adi Dassler). Однак почалося все куди раніше - за два з гаком десятка років до цієї дати…

Зірковий час братів Дасслер

Берлін, серпень 1936 року. У "третьому рейху" XI літня Олімпіада в самому розпалі. На столичному Олімпійському стадіоні тривають змагання з легкої атлетики. На біговій доріжці на старті завмерли спортсмени. Лунає постріл стартового пістолета - спринтери зриваються з місця і мчать до заповітної перемоги.

Першим до фінішу приходить Джессі Оуенс - чорношкірий атлет із США. Загалом на Олімпіаді 1936 року він завоював чотири золотих медалі, вигравши дистанції на 100 і 200 метрів, естафету 4x100 метрів і стрибки в довжину. У результаті він став найвидатнішим спортсменом Ігор. Тріумф афроамериканця завдав символічного удару расовій теорії нацистської Німеччини. Найпікантнішим було те, що Оуенс завоював перемогу в німецьких бігових кросівках, вироблених на фабриці "Братів Дасслер" (Gebrüder Dassler), яку Адольф (Adolf Dassler, 1900–1978) і Рудольф Дасслер (Rudolf Dassler, 1898–1974) заснували в 1924 році в баварському місті Герцогенаурах, та яка спеціалізувалася та виробництві спортивного взуття.

Після тріумфу Оуенса про Дасслерів та чудо-кросівки, які вони випускали, дізнався весь світ.

Джессі Оуенс на літній олімпіаді 1936 року в Берліні

Зброя для "третього рейху"

В історії життя братів Дасслер, які, до речі, незабаром після приходу до влади в Німеччині націонал-соціалістів в 1933 році вступили до партії Адольфа Гітлера, є й така сторінка: їх фабрика під час Другої світової війни припинила випуск взуття й перейшла на виробництво протитанкових рушниць, відомих під назвою "Панцершрек" (Panzerschreck). Ними озброїли протитанкові роти мотострілецьких полків, а пізніше також деякі загони "фольксштурму" - народного ополчення "третього рейху". Ці протитанкові рушниці стріляли на відстань до 180 метрів і могли пробити 20-сантиметрову броню. "Панцершрек" були простою у використанні та водночас потужною й ефективною протитанковою зброєю.

На перепрофільованій у воєнний завод взуттєвій фабриці використовували примусову працю: на конвеєрі працювали як жінки-швачки, які за наказом керівництва терміново освоїли виробництво військової продукції, так і французькі військовополонені.

Адольф (зліва) та Рудольф Дасслери

Порятунок фабрики та замовлення з США

Коли у квітні 1945 року в Герцогенаурах ввійшли американські союзницькі війська, вони, передусім, спрямували свої танки до фабрики Дасслерів - щоб її зруйнувати. Але тут з будинку вийшла дружина Аді - красуня Кете Дасслер (Käthe Dassler). Застосувавши увесь свій шарм, вона заговорила з солдатами та зрештою переконала їх, що у її родини завжди було лише одне бажання - випускати на цій фабриці спортивне взуття, а працювати на оборону Дасслерів змусили нацисти.

Коли американці дізнались, що у бігових кросівках Дасслерів перемагав "сам" Джессі Оуенс, вони були в захваті. Як наслідок, фабрику врятували. А згодом у Дасслерів уже не було відбою від замовлень з США - бутсів для баскетболу й бейсболу, черевиків із хокейними ковзанами.

Кінець сімейного бізнесу

Через рік американці пішли з міста. Сімейне виробництво почало відновлюватися. Однак невдовзі Рудольф, якого під час "тотальної мобілізації" в 1943 році призвали на військову службу, назавжди посварився з братом. Сутички між братами нерідко траплялися й раніше. Однак що стало причиною останнього конфлікту, досі не знає ніхто. Тут було щось дуже особисте. Як наслідок, сімейний бізнес розпався на дів компанії: Аді створив бренд Adidas, а Рудольф заснував концерн, який пізніше назвали Puma

Сьогодні Adidas і Puma - це великі холдинги, які конкурують між собою. Їхні штаб-квартири , як і раніше, розташовані в Герцогенаурасі - рідному місті братів Дасслерів. Щоправда, будівлі офісів розділяє річка Аурах, яке тече через місто.