 Бренд Adidas: від кросівок до гранатометів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.08.2019

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Економіка

Бренд Adidas: від кросівок до гранатометів

Знаменитому бренду Adidas виповнилося 70 років. Але тема в нас сьогодні не зовсім святкова. Справа в тому, що Аді Дасслер, який дав ім’я бренду, не завжди випускав лише спортивні товари.

Symbolbild Adidas (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

Знамениті смужки і трилисник, які прикрашають безліч футболок та курток, знає кожен. Вони символізують відомий німецький бренд спортивного взуття, одягу та інвентарю, який прославив Німеччину не менше, ніж, наприклад, мерседес. 18 серпня Adidas відзначив своє 70-річчя. Саме цього дня в 1949 році Adidas зареєстрували як окрему компанію, назва якої складається з короткої форми імені й перших трьох літер прізвища її засновника - німецького підприємця Адольфа (Аді) Дасслера (Adolf / Adi Dassler). Однак почалося все куди раніше - за два з гаком десятка років до цієї дати…

Зірковий час братів Дасслер

Берлін, серпень 1936 року. У "третьому рейху" XI літня Олімпіада в самому розпалі. На столичному Олімпійському стадіоні тривають змагання з легкої атлетики. На біговій доріжці на старті завмерли спортсмени. Лунає постріл стартового пістолета - спринтери зриваються з місця і мчать до заповітної перемоги.

Першим до фінішу приходить Джессі Оуенс - чорношкірий атлет із США. Загалом на Олімпіаді 1936 року він завоював чотири золотих медалі, вигравши дистанції на 100 і 200 метрів, естафету 4x100 метрів і стрибки в довжину. У результаті він став найвидатнішим спортсменом Ігор. Тріумф афроамериканця завдав символічного удару расовій теорії нацистської Німеччини. Найпікантнішим було те, що Оуенс завоював перемогу в німецьких бігових кросівках, вироблених на фабриці "Братів Дасслер" (Gebrüder Dassler), яку Адольф (Adolf Dassler, 1900–1978) і Рудольф Дасслер (Rudolf Dassler, 1898–1974) заснували в 1924 році в баварському місті Герцогенаурах, та яка спеціалізувалася та виробництві спортивного взуття.

Після тріумфу Оуенса про Дасслерів та чудо-кросівки, які вони випускали, дізнався весь світ.

Olympische Momente Galerie (picture-alliance/dpa)

Джессі Оуенс на літній олімпіаді 1936 року в Берліні

Зброя для "третього рейху"

В історії життя братів Дасслер, які, до речі, незабаром після приходу до влади в Німеччині націонал-соціалістів в 1933 році вступили до партії Адольфа Гітлера, є й така сторінка: їх фабрика під час Другої світової війни припинила випуск взуття й перейшла на виробництво протитанкових рушниць, відомих під назвою "Панцершрек" (Panzerschreck). Ними озброїли протитанкові роти мотострілецьких полків, а пізніше також деякі загони "фольксштурму" - народного ополчення "третього рейху". Ці протитанкові рушниці стріляли на відстань до 180 метрів і могли пробити 20-сантиметрову броню. "Панцершрек" були простою у використанні та водночас потужною й ефективною протитанковою зброєю.

На перепрофільованій у воєнний завод взуттєвій фабриці використовували примусову працю: на конвеєрі працювали як жінки-швачки, які за наказом керівництва терміново освоїли виробництво військової продукції, так і французькі військовополонені.

Gründer des Sportartikelherstellers Adidas, Adolf Dassler und Rudolf Dassler (picture-alliance/dpa/K.Schnörrer)

Адольф (зліва) та Рудольф Дасслери

Порятунок фабрики та замовлення з США

Коли у квітні 1945 року в Герцогенаурах ввійшли американські союзницькі війська, вони, передусім, спрямували свої танки до фабрики Дасслерів - щоб її зруйнувати. Але тут з будинку вийшла дружина Аді - красуня Кете Дасслер (Käthe Dassler). Застосувавши увесь свій шарм, вона заговорила з солдатами та зрештою переконала їх, що у її родини завжди було лише одне бажання - випускати на цій фабриці спортивне взуття, а працювати на оборону Дасслерів змусили нацисти.

Коли американці дізнались, що у бігових кросівках Дасслерів перемагав "сам" Джессі Оуенс, вони були в захваті. Як наслідок, фабрику врятували. А згодом у Дасслерів уже не було відбою від замовлень з США - бутсів для баскетболу й бейсболу, черевиків із хокейними ковзанами.

Кінець сімейного бізнесу

Через рік американці пішли з міста. Сімейне виробництво почало відновлюватися. Однак невдовзі Рудольф, якого під час "тотальної мобілізації" в 1943 році призвали на військову службу, назавжди посварився з братом. Сутички між братами нерідко траплялися й раніше. Однак що стало причиною останнього конфлікту, досі не знає ніхто. Тут було щось дуже особисте. Як наслідок, сімейний бізнес розпався на дів компанії: Аді створив бренд Adidas, а Рудольф заснував концерн, який пізніше назвали Puma

Сьогодні Adidas і Puma - це великі холдинги, які конкурують між собою. Їхні штаб-квартири , як і раніше, розташовані в Герцогенаурасі - рідному місті братів Дасслерів. Щоправда, будівлі офісів розділяє річка Аурах, яке тече через місто.

  • Адідас - Adidas

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Адідас - Adidas

    Те, що назва фірми "Адідас" походить від імені і прізвища її засновника АДІ ДАСслера, знає багато хто, але як з'явились ці три знамениті смужки - її логотип? Випадково. Вже на перші свої футбольні бутси Аді Дасслер нашивав по три поперечні смужки шкіри з боків - для того, щоб бутси були міцніше. Завдяки ним взуття Adidas стали впізнавати, і в 1949 році Аді Дасслер взяв патент на цей логотип.

  • Ролекс - Rolex

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Ролекс - Rolex

    Фірму Rolex заснував 1905 року в Лондоні німець Ганс Вільсдорф. Але виготовити фешенебельний годинник виявилось легше, ніж вигадати яскраву назву, яка б запам’ятовувалась всіма мовами. Вільсдорф спробував сто варіантів, жоден йому не сподобався. Раптом під час поїздки на запряженому четвіркою коней омнібусі він "почув" це ім’я: Rolex. Чи був це стукіт колес або ляскіт батога, залишилось невідомим.

  • Шанель номер п'ять - Chanel № 5

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Шанель номер п'ять - Chanel № 5

    Чому саме "номер п'ять"? Існує кілька версій. Одна: парфумер Ернест Бо, постачальник дому Романових, який втік з Росії після революції, запропонував у 1921 році Коко Шанель п’ять різних варіантів парфумів. Їй сподобався п’ятий аромат. Більш романтичне пояснення: Коко Шанель вибрала назву сама, тому що цифра п’ять приносила їй успіх (тому, наприклад, вона представляла свої нові колекції 5 травня).

  • Старбакс - Starbucks

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Старбакс - Starbucks

    Троє приятелів, склались разом і відкрили в 1971 році магазин з продажу кави. Їх пов’язувала спільна любов до роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий кит", і один із співвласників запропонував назвати нову фірму на честь китобійного судна з роману: "Пекод". Але врешті-решт, обрали ім'я старшого помічника капітана - Старбека. Або в оригіналі: Starbuck. Логотип теж "морський" - русалка-сирена.

  • Чупа-чупс - Chupa Chups

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Чупа-чупс - Chupa Chups

    Цей бренд знають навіть маленькі діти. Але чи відомо їхнім батькам, що логотип знаменитих льодяників на паличці створив відомий сюрреаліст Сальвадор Далі? Влучну назву вигадав в 1958 році власник іспанської кондитерської фабрики Енрік Бернат. Вона походила від дієслова chupar - смоктати. А логотип він замовив у Далі. Той намалював жовту ромашку з червоним написом - в кольорах іспанського прапора.

  • Кока-кола - Coca-Cola

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Кока-кола - Coca-Cola

    Назва самого популярного у світі солодкого напою виникла, так би мовити, природнім шляхом - від назв рослин, листя і насіння яких входили в 1886 році в рецептуру сиропу від головного болю: кокаїнового куща (Coca англійською) і дерев коли (Cola). А логотип намалював бухгалтер фірми каліграфічним прописом на червоному тлі: таким був колір бочок, в які розливали кока-колу.

  • Лакост - Lacoste

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Лакост - Lacoste

    Рене Лакост, який створив фірму, відому не тільки сорочками поло, був чудовим тенісистом. В 1920-х роках він кілька разів вигравав турніри "Великого шолома". Якось тренер пообіцяв йому валізу з крокодилової шкіри за перемогу у важливому матчі, але Лакост його програв. Після матчу Кубка Девіса один із журналістів прозвав Рене "алігатором", який пізніше і став логотипом компанії.

  • Мерседес - Mercedes

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Мерседес - Mercedes

    Мерседес - це ім’я доньки австро-угорського дипломата і торгівця автівками Еміля Єллінека. Його перший гоночний "даймлер" (Daimler) під "псевдонімом" Mercedes виграв в 1899 році гонки в Ніцці. Після чого Єллінек замовив 36 автомобілів (тоді третина всієї річної продукції фірми Daimler-Motoren-Gesellschaft) і фінансував розробки нової моделі. Вона, як і наступні, отримала ім'я його доньки.

  • Гарібо - Haribo

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Гарібо - Haribo

    Німецька компанія Haribo, виробник солодощів і, перш за все, фруктового мармеладу у вигляді маленьких ведмежат, була заснована в Бонні в 1920 році. Створив її Ганс Ріґель (Hans Riegel). Перші літери його імені, прізвища і назви його рідного міста і утворили бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сьогодні товари під брендом Haribo можна придбати у 100 країнах світу.

  • Apple

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Еппл - Apple

    Чому логотипом Apple стало надкушене яблуко? Чи має до цього стосунок геніальний британський математик Алан Тюрінг? Він керував групою, яка зламала код нацистської "Енігми". У 1952 році стало відомо, що Тюрінг гомосексуал. Його судили, і він покінчив життя самогубством. На його нічному столику знайшли надкушене яблуко, в яке Тюрінг вприснув розчин ціанистого калію. Можливо, це всього лише легенда.

    Автор: Єфім Шуман, Олена Логінова


 

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