 Брата Гюлена засудили в Туреччині до 10 років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Брата Гюлена засудили в Туреччині до 10 років ув'язнення

У Туреччині засудили до десяти років та шести місяців ув'язнення брата проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого уряд країни звинувачує в організації спроби перевороту 2016 року.

Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен

DW.COM

Турецька влада домагалася від німецького уряду замороження банківських рахунків руху ісламського проповідника Гюлена та його членів у Німеччині, однак Берлін відмовив їй через відсутність юридичних підстав. (02.09.2017)

За даними турецької влади, у Німеччині проживають "деякі судді та прокурори", які є членами руху Гюлена і яких "необхідно видати". (28.07.2016)

У Туреччині в понеділок, 1 жовтня, засудили до десяти років та шести місяців ув'язнення Кутбеттіна Гюлена - брата мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецький президент Реджеп Таїп Ердоган звинувачує в організації спроби військового перевороту 2016 року.

Кутбеттіна Гюлена, який перебував в ув'язненні з жовтня 2016 року, звинуватили в членстві в озброєному терористичному угрупованні. Він, однак, відкидає всі звинувачення та наполягає на своєму звільненні.

Його брат Фетхуллах, який проживає в США, також заперечує свою причетність до організації спроби перевороту. Уряд Ердогана, однак, вимагає екстрадиції Фетхуллаха Гюлена зі США, а також переслідує всіх, хто має принаймні потенційний зв'язок з рухом Гюлена.

Дивитись відео 02:22
Now live
02:22 хв

Ердоган проти Apple: чи готові турки попрощатися з iPhone (15.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Ердоган проти Apple: чи готові турки попрощатися з iPhone (15.08.2018)  

Також за темою

Türkei Präsident Erdogan

Ердоган розраховує на нову главу у відносинах із ФРН 27.09.2018

Президент Туреччини сподівається на розбудову відносин з Німеччиною на основі взаємних інтересів. Він також очікує жорсткіших дій Берліна щодо Робітничої партії Курдистану та прибічників Фетхуллаха Гюлена.

Türkische Flagge - Türkei

У Туреччині спливає термін дії режиму надзвичайного стану 18.07.2018

Запроваджений після невдалої спроби путчу у липні 2016 року в Туреччині надзвичайний стан подовжували сім разів. Цього разу президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв не повторювати такої практики.

Türkei, Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara

Ердоган запровадить санкції щодо двох американських чиновників 04.08.2018

Туреччина заморозить майно двох американських чиновників. Це стане відповіддю на американські санкції проти турецьких міністрів, які Вашингтон запровадив через арешт Анкарою пастора Ендрю Брансона.

Реклама

Докладно

Прихожани УПЦ поділилися на прихильників і противників автокефалії

Церкви у Ніжині: поділ чи об'єднання томосом (відео)

Поділ церков у Ніжині томосом відбувається радше не на київські і московські, а "за" чи "проти" автокефалії. 

США, Канада та Мексика матимуть нову угоду про вільну торгівлю

США та Канада досягли прориву щодо угоди про ЗВТ

США та Канада досягли домовленості щодо порятунку північноамериканської торговельної угоди. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  