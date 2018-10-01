Брата Гюлена засудили в Туреччині до 10 років ув'язнення

У Туреччині в понеділок, 1 жовтня, засудили до десяти років та шести місяців ув'язнення Кутбеттіна Гюлена - брата мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецький президент Реджеп Таїп Ердоган звинувачує в організації спроби військового перевороту 2016 року.

Кутбеттіна Гюлена, який перебував в ув'язненні з жовтня 2016 року, звинуватили в членстві в озброєному терористичному угрупованні. Він, однак, відкидає всі звинувачення та наполягає на своєму звільненні.

Його брат Фетхуллах, який проживає в США, також заперечує свою причетність до організації спроби перевороту. Уряд Ердогана, однак, вимагає екстрадиції Фетхуллаха Гюлена зі США, а також переслідує всіх, хто має принаймні потенційний зв'язок з рухом Гюлена.