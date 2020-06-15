Бої на кордоні між Азербайджаном і Вірменією: вже 15 загиблих

На кордоні між Азербайджаном та Вірменією третю добу тривають обстріли. Міністерство оборони Азербайджану повідомило у вівторок, 14 липня, про 11 загиблих військових країни з початку боїв два дні тому. Тим часом у міністерстві оборони Вірменії цього дня підтвердили загибель чотирьох своїх військових: двох офіцерів та двох військовослужбовців строкової служби. Упродовж попередніх двох днів збройних сутичок у Єревені запевняли, що жертв з вірменського боку немає. Загострення спостерігається на Товузькому напрямку кордону.

Заступник міністра оборони Азербайджану Керім Велієв заявив 14 липня про загибель двох високопоставлених офіцерів азербайджанської армії - генерал-майора та полковника, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Азербайджан". Загалом цього дня загинули семеро азербайджанських військових.

Заклики до припинення боїв, Росія пропонує посередництво

Росія заявила про свою занепокоєність через обстріли. Москва закликає обидві сторони до стриманості та дотримання режиму припинення вогню, сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, цитує "Інтерфакс". Також Росія, яка є співголовою Мінської групи ОБСЄ, вже запропонувала себе у ролі посередника з метою розв'язання конфлікту, додав Пєсков.

Напередодні до негайного припинення бойових дій на кордоні закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, за версією міноборони Азербайджану, підрозділи збройних сил Вірменії спробували атакувати із застосуванням артилерії азербайджанські позиції на кордоні з Вірменією.

У свою чергу, речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що азербайджанські військовослужбовці нібито намагалися перетнути кордон на автомобілі УАЗ, а потім, використовуючи артилерійський вогонь, спробували захопити опорний пункт.

Нагадаємо, протистояння між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з початку 1990-их років. Спроби перезапуску мирного процесу поки не принесли відчутних результатів. Посередництво Берліна у врегулюванні конфлікту сторонам пропонувала і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Читайте також: Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Давній конфликт Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Початок воєнних дій 10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Війна та біженці Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Спірна територія Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Нагадування про війну У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Ескалація карабаського конфлікту На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Больові точки Нагірного Карабаху У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт? Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока. Автор: Наталія Позднякова

