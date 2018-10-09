 Боширов та Петров стежили за Скрипалем у Чехії в 2014 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

Боширов та Петров стежили за Скрипалем у Чехії в 2014 році

Російські громадяни з паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова були в Празі одночасно із Сергієм Скрипалем у жовтні 2014 року, повідомило Чеське радіо.

Руслан Боширов та Олександр Петров

Руслан Боширов (ліворуч) та Олександр Петров діють інтерв'ю російському телеканалу RT

Ймовірні агенти ГРУ, які відомі під іменами Руслан Боширов та Олександр Петров, почали стежити за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем не пізніше, ніж за 3,5 року до його отруєння. Про це в середу, 10 жовтня, повідомило Чеське радіо з посиланням на джерела в розвідці.

За його даними, Боширов та Петров прибули до Чехії під прикриттям в жовтні 2014 року - тоді ж до країни мав приїхати Скрипаль, який планував зустрітися з чеськими офіцерами, яким він допомагав у розкритті ймовірних російських шпигунів. Чоловік з паспортом на ім'я Олександра Петрова з 13 по 16 жовтня проживав у готелі міста Острава на сході Чехії, після чого приїхав у Прагу. Другий підозрюваний отруювач Скрипаля, Руслан Боширов, прибув до Праги 11 жовтня.

Їхній візит зацікавив чеські спецслужби, а також Національний центр з боротьби з організованою злочинністю (NCOZ), оскільки стосувався розслідування, що проводилося по всій Європі, повідомляє Чеське радіо, не вказуючи подробиць. Сам Скрипаль приїхав до Чехії в другій половині жовтня 2014 року.

У Службі безпеки та інформації Чеської Республіки (BIS) на запит журналістів заявили, що не коментують інформацію такого характеру. У посольстві Росії в Чехії сказали, що не займаються питаннями, що стосуються перетину чеських кордонів іноземними громадянами.

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Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов, якого розслідувачі називають російським розвідником Анатолієм Чепігою, брав участь у вивезенні Януковича з України. Про це заявив hromadske.ua журналіст Сергій Канєв. (01.10.2018)

Розслідувачі з Bellingcat оприлюднили ще одне фото, де серед випускників-героїв Далекосхідного загальновійськового командного училища можна розгледіти Анатолія Чепігу. (02.10.2018)

Bellingcat і The Insider опублікували нові результати розслідування отруєння Скрипалів. У них представлені неспростовні докази участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. (27.09.2018)

Чехія висилала російських дипломатів

Радіо Чехії нагадує, що раніше чеська влада неодноразово висилала з країни росіян. У 2012 році з Чехії вислали п'ятьох російських дипломатів, у 2014 році - трьох. Інформацію про депортації при цьому публічно не оприлюднювали.

У Великобританії Боширова та Петрова - ймовірних співробітників військової розвідки Росії (Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ), більше відомої як ГРУ (Головне розвідувальне управління), обвинувачують в отруєнні Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері в березні 2018 року.

Слідство вказує, що імена підозрюваних можуть бути вигаданими. Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team та "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова та Петрова та назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

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