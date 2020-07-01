Боротьба з нетверезими водіями чи повернення в Україні поліцейського свавілля?

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт депутатів з фракції "Слуга народу", який посилює відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. За нього під час голосування в понеділок, 13 липня, віддали свої голоси 282 народних депутата. Не підтримали законопроєкт депутати з фракцій "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

У законопроєкті пропонується посилити відповідальність за нетверезе водіння для тих, кого раніше впродовж року зупиняли чи штрафували за керування авто у алкогольному чи наркотичному сп'янінні. У деяких випадках при повторному правопорушенні автори законопроєкту пропонують замінити штрафи на адміністративний арешт з вилученням автомобіля та позбавленням права керування транспортними засобами на строк до десяти років.

Крім того, законопроєкт передбачає скасування бальної системи штрафів, яку планували ввести для автомобілістів, суттєво підвищує розмір штрафів за їзду без ременя безпеки та керування автомобілем без реєстрації в Україні, проїзд на заборонений сигнал світлофора. Також пропонується збільшити штрафи за перевищення швидкості на 50 км/годину від встановленого обмеження. Таким чином депутати хочуть боротися з тими, хто значно перевищує швидкісний режим на дорогах, особливо в містах.

"У нас кожен день фіксується декілька сотень людей, які ганяють по 170 кілометрів на годину. Штраф на сьогодні 510 гривень. Цього замало", - обурюється заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Якщо законопроєкт пройде повторне читання та вступить в силу, то за це правопорушення водіїв штрафуватимуть на 3400 гривень. "Цим законопроєктом комплексно вирішується питання притягнення до відповідальності і за швидкість на дорогах, і за водіння в нетверезому стані", - запевняє Геращенко.

І ще одне нововведення, яке пропонується: якщо особу позбавили права керувати транспортним засобам, а вона сіла за кермо, то їй доведеться сплатити штраф більше 20 тисяч гривень.

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Один з авторів законопроєкту, депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов констатує, що нині масштаби дорожньо-транспортного травматизму в Україні значно випереджають аналогічні показники більшості держав світу. "Тільки за перше півріччя цього року - 67 тисяч протоколів за керування в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, 2019 рік - 115 тисяч протоколів за відповідні адмінправопорушення. За минулий рік загиблих в ДТП - три тисячі 454 особи. Саме цей законопроєкт буде тим стимулом, щоб зрушити ситуацію з місця і виправити відношення держави до цієї ситуації", - сказав Бакумов, представляючи свій законопроєкт у Верховній Раді.

Без системності й послідовності

Поштовхом для того, аби Верховна Рада зібралась на початку цього тижня за ініціативою президента Володимира Зеленського на позачергове засідання, стала трагедія, що сталася минулими вихідними під Києвом. В автомобіль, в якому їхала родина - двоє дорослих та троє дітей - врізався п'яний водій, внаслідок лобового зіткнення майже вся багатодітна родина загинула, п'яний водій залишився живим. Зеленський, зустрічаючись з представниками українського уряду, заявив, що виступає за введення максимальної кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Голова Всеукраїнської громадської організації "Громадський комітет транспортної безпеки" Юрій Папіровий звернув увагу на те, що останнім часом зміни в сфері безпеки дорожнього руху відбуваються в Україні лише після трагічних ДТП з людськими жертвами, а потім про проблему забувають. "У нас була й стратегія, і державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року, але нічого з цього не виконано. Треба системно вирішувати проблеми, а не вибірково підвищувати штрафи й посилювати покарання", - зауважує Папіровий.

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Необмежені повноваження поліції?

Гучна критика стосовно останнього законопроєкту від "Слуги народу" щодо покарань за порушення ПДВ лунає й з боку парламентської опозиції. Ідеться зовсім не про збільшення покарання й посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані, а про посилення повноважень правоохоронців та поліцейське свавілля на дорогах, заявила в розмові з DW народна депутатка з фракції "Голос" Олександра Устінова. "Там немає кримінальної відповідальності за нетверезе водіння автомобіля, хоча передбачена відповідальність за нетверезе керування катерами, як наче у кожного українця в гаражі стоїть катер. Нас просто дурять", - обурюється Устінова.

За словами депутатки з фракції "Голос", ухвалений законопроєкт передбачає зупинку авто поліцією без будь-якої на те причини, дозволяє обшукувати без присутності понятих. Вона вказує на те, що у законопроекті це названо "оглядом автомобіля", але по суті, на її думку, є обшуком. "Бо без понятих вам можуть будь-що підкинути в авто. Ми пам'ятаємо, як це працювало до 2014 року, коли людям підкидали наркотики чи будь-які заборонені предмети, а потім вимагали хабара", - каже депутатка.

Устінова також звернула увагу на те, що в разі остаточного ухвалення законопроєкту від монобільшості в тому виді, в якому він є зараз, водієві треба буде не чекати, коли поліцейський підійде до нього, представиться і подивиться документи, як це є зараз, а муситиме самостійно вийти з машини й принести документи правоохоронцям. Крім того, критикує далі Устінова, законопроект не передбачає, щоб поліція включала проблискові маяки чи попереджала про те, що попереду працює радар. "Тоді патрульні, як колись ДАІшники, знову сидітимуть у кущах і робитимуть все, що хочеш, і людина не зможе нічого вдіяти, бо у правоохоронців будуть розширені повноваження", - висловлює свої побоювання Устінова. Її політична сила має намір до другого читання законопроєкту внести правки, аби зміни документ на 90 відсотків.