Боротьба з коронавірусом: надії покладають на два медикаменти
Світ перебуває в активному пошуку препаратів для лікування хвороби, яку викликає новий коронавірус. Деякі з уже наявних тестують, але чи все з ними так просто?
Що може допомогти у лікуванні хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус? Зараз у світі перевіряють близько 70 медикаментів на протидію цій хворобі. Голова комісії з ліків Федеральної асоціації лікарів Вольф-Дітер Людвіґ (Wolf-Dieter Ludwig) звертає увагу передусім на препарати "Ремдесивір" та "Гідроксихлорохін".
"Ці препарати однозначно стоять на першому і другому місцях, оскільки їхня дія краще переноситься, а рівень взаємодії з іншими ліками є нижчим", - пояснює Людвіґ і додає, що у лікарняних аптеках проводиться опитування щодо наявних кількостей препаратів "Хлорохін" та "Гідроксихлорохін".
Медикамент "Ремдесивір" був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. І зараз у рамках двох досліджень його тестують у Німеччині на тяжкохворих пацієнтах, заражених коронавірусом. Університетська клініка Дюссельдорфа підтвердила медіакомпаніям NDR та WDR, що одне з них проводиться на її базі. Водночас у клініці не розголошують, що вже відомо з індивідуальної терапії відповідних пацієнтів та чи допоміг їм препарат.
Препарат "Гідроксихлорохін" є протималярійним, але його діюча речовина має антивірусну активність, пояснює Людвіґ. "Для активного фармацевтичного інгредієнта є дослідження клітинної лінії, які показали, що як хлорохін, так і гідроксихлорохін знижують активацію вірусів SARS-CoV-2. Тому медикамент цікавий, адже він наявний, сертифікований, допущений і щодо інших показань і, можливо, стане в пригоді як альтернативний при складному перебігу хвороби COVID-19", - зазначив голова комісії з ліків Федеральної асоціації лікарів.
Якщо якась з лікарських речовин допоможе, Людвіґ передбачає пришвидшений допуск в Європі їх ще цього року. Зважаючи на загрози для пацієнтів з важкими формами запалення легень, відповідні дозвільні органи реагуватимуть швидше, зазначив він.
Однак, наголошує Людвіґ, чи справді обидва препарати допомагають, на сьогодні залишається лише припущенням. Є кілька звітів та клінічних досліджень щодо їхньої ефективності, але вони мають настільки низьку доказовість, що на неї не можна покладатись.
Саме зараз важливими є надійні дослідження, зважаючи на економічний інтерес фармацевтичних компаній, які прагнуть отримати прибуток на медикаментах проти COVID-19. "Адже зважаючи на актуальну потребу медикаментозного лікування, можна заробити багато грошей. Тому незалежним науковцям дуже важливо ґрунтовно оцінити результати цих досліджень з точки зору достовірності", - наголошує Людвіґ.
На низький стан досліджень нарікала раніше й Всесвітня організація охорони здоров'я, а тому сама доручила проведення великого дослідження у десяти країнах.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.