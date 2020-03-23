Боротьба з коронавірусом: надії покладають на два медикаменти

Що може допомогти у лікуванні хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус? Зараз у світі перевіряють близько 70 медикаментів на протидію цій хворобі. Голова комісії з ліків Федеральної асоціації лікарів Вольф-Дітер Людвіґ (Wolf-Dieter Ludwig) звертає увагу передусім на препарати "Ремдесивір" та "Гідроксихлорохін".

"Ці препарати однозначно стоять на першому і другому місцях, оскільки їхня дія краще переноситься, а рівень взаємодії з іншими ліками є нижчим", - пояснює Людвіґ і додає, що у лікарняних аптеках проводиться опитування щодо наявних кількостей препаратів "Хлорохін" та "Гідроксихлорохін".

Медикамент "Ремдесивір" був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. І зараз у рамках двох досліджень його тестують у Німеччині на тяжкохворих пацієнтах, заражених коронавірусом. Університетська клініка Дюссельдорфа підтвердила медіакомпаніям NDR та WDR, що одне з них проводиться на її базі. Водночас у клініці не розголошують, що вже відомо з індивідуальної терапії відповідних пацієнтів та чи допоміг їм препарат.

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Препарат "Гідроксихлорохін" є протималярійним, але його діюча речовина має антивірусну активність, пояснює Людвіґ. "Для активного фармацевтичного інгредієнта є дослідження клітинної лінії, які показали, що як хлорохін, так і гідроксихлорохін знижують активацію вірусів SARS-CoV-2. Тому медикамент цікавий, адже він наявний, сертифікований, допущений і щодо інших показань і, можливо, стане в пригоді як альтернативний при складному перебігу хвороби COVID-19", - зазначив голова комісії з ліків Федеральної асоціації лікарів.

Якщо якась з лікарських речовин допоможе, Людвіґ передбачає пришвидшений допуск в Європі їх ще цього року. Зважаючи на загрози для пацієнтів з важкими формами запалення легень, відповідні дозвільні органи реагуватимуть швидше, зазначив він.

Однак, наголошує Людвіґ, чи справді обидва препарати допомагають, на сьогодні залишається лише припущенням. Є кілька звітів та клінічних досліджень щодо їхньої ефективності, але вони мають настільки низьку доказовість, що на неї не можна покладатись.

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Саме зараз важливими є надійні дослідження, зважаючи на економічний інтерес фармацевтичних компаній, які прагнуть отримати прибуток на медикаментах проти COVID-19. "Адже зважаючи на актуальну потребу медикаментозного лікування, можна заробити багато грошей. Тому незалежним науковцям дуже важливо ґрунтовно оцінити результати цих досліджень з точки зору достовірності", - наголошує Людвіґ.

На низький стан досліджень нарікала раніше й Всесвітня організація охорони здоров'я, а тому сама доручила проведення великого дослідження у десяти країнах.