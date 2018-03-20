 Боротьба за податки: місцеві громади сперечаються через гроші | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.03.2020

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Україна

Боротьба за податки: місцеві громади сперечаються через гроші

Обласні й районні ради змінюють прописку комунальних закладів на сільську, хоча установи й надалі залишаються в містах. Критики говорять про передвиборну кампанію. Депутатський законопроєкт має зупинити такий процес.

Будинок Чорна кам'яниця - одне із приміщень на площі Ринок, яке орендує Львівський історичний музей. Тепер цей музей зареєстровано в Червонограді, що в 70 кілометрах від Львова

Будинок "Чорна кам'яниця" - одне із приміщень на площі Ринок, яке орендує Львівський історичний музей. Тепер цей музей зареєстровано в Червонограді, що в 70 кілометрах від Львова

Схема виглядає приблизно так: комунальні заклади, які є на балансі області чи району, відповідні ради перереєстровують в інші міста чи села, при цьому самі об'єкти залишаються на своєму старому місці, тобто переселення відбувається лише на папері. "Усе це робиться заради податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) - одного з основних податків, які наповнюють місцеві бюджети, - і який після перереєстрації буде зараховуватись в той населений пункт, де зареєструють підприємство", - пояснює DW депутатка Верховної Ради від "Голосу" Галина Васильченко.

Cитуація з перереєстрацією - несправедлива, критикує Васильченко, оскільки сам комунальний заклад залишається, люди, які там працюють, продовжують там працювати, користуватись садками, транспортом, дорогами тих міст, чи райцентрів, звідки податки вилучили. Крім того, це не дає органам місцевого самоврядування можливість планувати і виконувати свої бюджети.

Аби зупинити таку практику, група депутатів, до якої увійшли представники фракцій "Голос", "Слуга народу", "Батьківщина", а також парламентських груп "Довіра" та "За майбутнє", підготувала законопроєкт, через який районні та обласні ради більше не зможуть одноосібно змінювати місце реєстрації своїх установ. Законопроєкт №3118 днями вже зареєстровано у Верховній Раді. В документі, зокрема, пропонується, щоб рішення про зміну місця реєстрації ухвалювалося лише за згодою місцевої влади, де ці установи розташовані.

Перереєстрація як інструмент політичних маніпуляцій

Також закон має знівелювати ризики використання перереєстрації як інструменту політичних маніпуляцій.

"Часто перереєстрація може використовуватись за допомогою обласних і районних рад як тиск на міських голів чи міські територіальні громади.  Мовляв, у нас тут є інструмент, яким ми у будь-який момент можемо обвалити ваш бюджет",  - розповідає директор Аналітичного центру Асоціації міст України Ярослав Рабошук.

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У випадку ж Львівщини, на думку Галини Васильченко, перереєстрація закладів стала, швидше, передвиборчою агітацією певних осіб напередодні місцевих виборів: через наповнення бюджетів маленьких населених пунктів вони хочуть сподобатись своїм виборцям

Як стверджують в Асоціації міст України, така практика перереєстрації - не нова, але масово вона почала використовуватись саме торік. В Асоціації нарахували по Україні 136 підприємств, які були в такий спосіб перереєстровані. Особливо це відчули на собі Суми та Львів. Так, процес перереєстрації закладів на Львівщині розпочався торік. У села та маленькі населені пункти вже перевели чотири медичних заклади та історичний музей. Якщо не зупинити процес, Львів, наприклад, може недорахуватись 100 мільйонів гривень у міському бюджеті, підрахували у Львівській міській раді.

Львівська облрада vs Львівська міськрада

У Львівській обласній раді, яка схвалила перереєстрацію підприємств, своє рішення пояснюють тим, що місто Львів не достатньо дбає про заклади обласного підпорядкування.

У своєму блозі голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, зокрема, написав: "Для чого це зробила Львівська обласна рада? Для того, щоби передати половину цих коштів на розвиток територій, де зареєстровані медустанови, а іншу частину скерувати на потреби власне цих чотирьох комунальних закладів. Тобто механізм такий: 50 відсотків з ПДФО, котре, приміром, надійде до Турківського районного бюджету з працівників "Швидкої" залишиться для потреб Турківського району, а 50 відсотків - надійде упродовж 2020 року на потреби власне Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

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Львівська міська влада критикує таку практику й відкидає закиди, що недостатньо дбає про заклади обласного підпорядкування. "По-перше, це - питання здорового глузду, - не приховує емоцій у розмові з DW заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. - Складно собі уявити, щоб музей у центрі Лондона перереєстровується в якесь селище біля Лондона. А по-друге, це - економічний ефект". За його словами, внаслідок перереєстрації історичного музею в міський бюджет не надійдуть 40 мільйонів гривень. Водночас, продовжив Москаленко, історичний музей орендує приміщення у Львові на пільгових умовах. Йдеться про сім приміщень, чотири з яких розташовані на головній вулиці Львова - площі Ринок. Якби місто виставило рахунок оренди за комерційними цінами, то всі додаткові гроші, які обіцяють для музею, можуть піти на оплату оренди.

Юридично обласні чи районні ради мають право перереєстровувати комунальні заклади, якщо це відбувається не посеред бюджетного року, пояснює Ярослав Рабошук з Аналітичного центру Асоціації міст. Але з іншого боку таким чином руйнується схема розподілу грошей, затверджена бюджетним кодексом. Як пояснив Рабошук, бюджетний кодекс за кожним рівнем бюджету закріплює відповідні доходи і відповідні податки, і раптом обласна чи районна влада вирішує, що вона може розподіляти в ручному режимі доходи по-іншому, а не так, як передбачено в бюджетному кодексі. "Тобто, забираючи частину доходів міських рад, які передбачені на утримання шкіл, садочків, медичної допомоги, вона каже: а ні, ми ці гроші будемо скеровувати на обласну лікарню". Добре, а за рахунок чого тоді фінансувати садочки, школи чи ремонти доріг?", - каже Рабошук. Тому законпроєкт, який подали на розгляд Верховної Ради, на його думку, потрібен.

  • Оновлення старої частини Львова Одним із перших проєктів, який GIZ розпочало у Львові, стало відновлення старої частини міста. Проєкт тривав з 2009 до 2017 року. За цей час, за даними Львівської міськради, вдалось відреставрувати 82 балкони, майже 900 вікон, 5 сходових кліток і 200 брам, а також оновити 16 дворів. У цей проєкт GIZ вклало понад 8 мільйонів євро.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Оновлення старої частини Львова

    Одним із перших проєктів, який GIZ розпочало у Львові, стало відновлення старої частини міста. Проєкт тривав з 2009 до 2017 року. За цей час, за даними Львівської міськради, вдалось відреставрувати 82 балкони, майже 900 вікон, 5 сходових кліток і 200 брам, а також оновити 16 дворів. У цей проєкт GIZ вклало понад 8 мільйонів євро.

  • Браку бажаючих не було Мешканці Львова змагалися за право стати учасником проєкту. Часто бажаючих було вдвічі-втричі більше, ніж міг охопити проєкт. І це не дивно, адже деякі об'єкти вже десятиліттями не бачили ремонту, як ця сходова клітка на Театральній, 12. Така цей об'єкт виглядав до реставраційно-ремонтних робіт.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Браку бажаючих не було

    Мешканці Львова змагалися за право стати учасником проєкту. Часто бажаючих було вдвічі-втричі більше, ніж міг охопити проєкт. І це не дивно, адже деякі об'єкти вже десятиліттями не бачили ремонту, як ця сходова клітка на Театральній,12. Така цей об'єкт виглядав до реставраційно-ремонтних робіт.

  • Результат, яким не соромно похвалитися Участь у проєкті не була зовсім безкоштовною: за реставрацію, наприклад, вікон мешканець мав сплатити 40 відсотків, дверей та брам - 30 відсотків з власної кишені, решту - доплачувало GIZ . Але такі інвестиції себе повністю виправдали. На фото: сходова клітка на Театральній, 12 уже після ремонту.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Результат, яким не соромно похвалитися

    Участь у проєкті не була зовсім безкоштовною: за реставрацію, наприклад, вікон мешканець мав сплатити 40 відсотків, дверей та брам - 30 відсотків з власної кишені, решту - доплачувало GIZ . Але такі інвестиції себе повністю виправдали. На фото: сходова клітка на Театральній,12 уже після ремонту.

  • Передача досвіду За 8 років німецькі майстри також навчили представників 20 українських ремісничих підприємств відновлювати пам'ятки за німецьким ноу-хау, що передбачає максимальне збереження автентичного вигляду. Українські майстри продовжують так працювати самі, оскільки львівська влада продовжила проєкт, але вже за кошти міського бюджету.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Передача досвіду

    За 8 років німецькі майстри також навчили представників 20 українських ремісничих підприємств відновлювати пам'ятки за німецьким ноу-хау, що передбачає максимальне збереження автентичного вигляду. Українські майстри продовжують так працювати самі, оскільки львівська влада продовжила проєкт, але вже за кошти міського бюджету.

  • Кліматично сприятлива концепція сталої мобільності

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Кліматично сприятлива концепція сталої мобільності

    Німецькі експерти допомогли сформулювати головну ідею розвитку мобільності для Львова: місто повинно розвиватися як місто для людей, а не для машин. Головними подіями проєкту стали створення пішохідної зони в межах середньовічних мурів міста, написання програми розвитку велосипедного руху. Також поява велосипедних доріжок.

  • Підтримка в підготовці до ЄВРО-2012 У межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу експерти GIZ консультували Львів у різних сферах. Зокрема, допомогли створити свій бренд-бук: логотип, фірмові шрифт і колір. Також створили Німецько-Український навчальний центр з підвищення кваліфікації в галузі туризму - Галицьку школу гостинності. До ЄВРО-2012 підготовку, у тому числі й мовну, пройшли 300 спеціалістів зі сфери обслуговування.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Підтримка в підготовці до ЄВРО-2012

    У межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу експерти GIZ консультували Львів у різних сферах. Зокрема, допомогли створити свій бренд-бук: логотип, фірмові шрифт і колір. Також створили Німецько-Український навчальний центр з підвищення кваліфікації в галузі туризму - Галицьку школу гостинності. До ЄВРО-2012 підготовку, у тому числі й мовну, пройшли 300 спеціалістів зі сфери обслуговування.

  • Консультування підприємств щодо енергоефективності (LwiwGIZ1) Мета проєкту, що розпочався 2017 року й триває досі, - енергетична модернізація українських підприємств. Передусім надається консультативна допомога. У проєкті беруть участь представники одинадцяти підприємств, які за допомогою GIZ створили мережу енергоефективності Львівщини. На підприємствах уже провели енергоаудит за міжнародними стандартами.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Консультування підприємств щодо енергоефективності

    Мета проєкту, що розпочався 2017 року й триває досі, - енергетична модернізація українських підприємств. Передусім надається консультативна допомога. У проєкті беруть участь представники одинадцяти підприємств, які за допомогою GIZ створили мережу енергоефективності Львівщини. На підприємствах уже провели енергоаудит за міжнародними стандартами.

  • Інтегрований розвиток міста Перший етап проєкту передбачає підтримку місцевого самоврядування в плануванні довгострокового розвитку міста. Результатом стало написання Інтегрованої концепції розвитку Львова та Плану сталої міської мобільності, який визначатиме транспортну політику міста на найближчі 10 років. Основна ідея - перевага громадського транспорту перед автомобілями. Другий етап - зміни в Генеральному плані міста.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Інтегрований розвиток міста

    Перший етап проєкту передбачає підтримку місцевого самоврядування в плануванні довгострокового розвитку міста. Результатом стало написання Інтегрованої концепції розвитку Львова та Плану сталої міської мобільності, який визначатиме транспортну політику міста на найближчі 10 років. Основна ідея - перевага громадського транспорту перед автомобілями. Другий етап - зміни в Генеральному плані міста.

  • Енергоефективний район Львова Незабаром у Львові з'являться зразкові енергоефективні житлові будинки. Спільно із GIZ, міська рада та Фонд енергоефективності відібрали 12 ОСББ у Сихівському районі міста. Будинки планується утеплити, встановлять техніку, яка допоможе зменшити витрати на тепло. На фото - представники відібраних ОСББ тримають таблички з написом, що їхній будинок - частина енергоефективного району міста.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Енергоефективний район Львова

    Незабаром у Львові з'являться зразкові енергоефективні житлові будинки. Спільно із GIZ, міська рада та Фонд енергоефективності відібрали 12 ОСББ у Сихівському районі міста. Будинки планується утеплити, встановлять техніку, яка допоможе зменшити витрати на тепло. На фото - представники відібраних ОСББ тримають таблички з написом, що їхній будинок - частина енергоефективного району міста.

  • Міжнародне партнерство комунальних підприємств Ідея проекту - комунальні підприємства Німеччини допомагають налагодити процеси водопостачання й водовідведення в країнах-партнерах, передаючи їм свої ноу-хау. З боку Львова учасником стало комунальне підприємство Львівводоканал. Його працівники вже взяли участь у стартовому семінарі, що відбувся в Берліні та Дрездені.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Міжнародне партнерство комунальних підприємств

    Ідея проекту - комунальні підприємства ФРН допомагають налагодити процеси водопостачання й водовідведення в країнах-партнерах, передаючи їм свої ноу-хау. З боку Львова учасником стало комунальне підприємство "Львівводоканал". Його працівники вже взяли участь у стартовому семінарі, що відбувся в Берліні та Дрездені. На фото: у німецькому Боттропі водоочисну станцію перетворили на мистецький об'єкт

    Автор: Вікторія Прихід


DW.COM

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

Німецьке товариство міжнародного співробітництва - GIZ - от уже 10 років співпрацює зі Львовом. Завдяки такій співпраці українське місто стало ще гарнішим. У добірці DW - деякі проєкти, які профінансувала Німеччина. (02.12.2019)  

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