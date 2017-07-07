Борис Тарасюк - український політик, дипломат, колишній міністр закордонних справ України.

Борис Тарасюк двічі обіймав посаду міністра закордонних справ України - з 1998 до 2000 року за президентства Леоніда Кучми та з 2005 до 2007 року за президентства Віктора Ющенка. Борис Тарасюк є також засновником і директором Інституту євро-атлантичного співробітництва. Борис Тарасюк очолював Народний Рух України, був заступником партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", був депутатом Верховної Ради України 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань.