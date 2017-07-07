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Борис Тарасюк

Борис Тарасюк - український політик, дипломат, колишній міністр закордонних справ України.

Борис Тарасюк двічі обіймав посаду міністра закордонних справ України - з 1998 до 2000 року за президентства Леоніда Кучми та з 2005 до 2007 року за президентства Віктора Ющенка. Борис Тарасюк є також засновником і директором Інституту євро-атлантичного співробітництва. Борис Тарасюк очолював Народний Рух України, був заступником партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", був депутатом Верховної Ради України 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань.

Навіщо держсекретар США Тіллерсон їде в Україну

Навіщо держсекретар США Тіллерсон їде в Україну 07.07.2017

Держсекретар США Рекс Тіллерсон на вихідних відвідає Київ з бліц-візитом, де проведе лише кілька годин. DW опитала експертів-міжнародників про те, чого варто очікувати від цієї поїздки.
Припинення дипвідносин з Росією: популістський крок чи відповідь агресору?

Припинення дипвідносин з Росією: популістський крок чи відповідь агресору? 31.03.2016

Для Києва настав час припинити дипломатичні відносини з Москвою, вважають у профільному комітеті Верховної Ради. Керівництво країни й міжнародні партнери України не підтримають цей крок, переконані експерти.
Борис Тарасюк: для української влади взаємини з ЄС не є пріоритетом

Борис Тарасюк: для української влади взаємини з ЄС не є пріоритетом 03.05.2012

Третього травня виповнюється рік міжпарламентській асамблеї Euronest. Її співпрезидент Борис Тарасюк розповів Deutsche Welle про роботу асамблеї, а також прокоментував кризу євроінтеграції України.
Борис Тарасюк: ЄС запропонував Україні концептуально неправильну політику

Борис Тарасюк: "ЄС запропонував Україні концептуально неправильну політику" 29.09.2010

Результати опитування DW-Trend прокоментував голова комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції, екс-міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.
Українські експерти відкрили нові можливості Східного партнерства

Українські експерти відкрили нові можливості Східного партнерства 27.04.2009

Група українських експертів розробила низку рекомендацій з додаткових інтеграційних можливостей для України напередодні саміту ЄС в Празі 7 травня.
Від запровадження візового режиму з ЄС програють українці

Від запровадження візового режиму з ЄС програють українці 08.04.2009

У разі відновлення візового режиму з Євросоюзом постраждають насамперед українці. Так оцінив наслідки можливого запровадження віз для громадян ЄС голова комітету ВРУ з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк.

Борис Тарасюк подав у відставку з посади міністра закордонних справ 31.01.2007

Борис Тарасюк планує і надалі очолювати МЗС України 06.12.2006
Зустріч „справжніх друзів”

Зустріч „справжніх друзів” 02.02.2006

У середу міністр закордонних справ України Борис Тарасюк відвідав із робочим візитом Брюссель. Головний дипломат країни вкотре запевняв у прагненні України якнайшвидше приєднатися до ЄС. Однак про це в європейській столиці поки не хочуть і чути.

Борис Тарасюк має намір звільнити українську зовнішню політику від ”совковості” 09.02.2005
Борис Тарасюк: Росія залежить від України не менше, ніж Україна від Росії

Борис Тарасюк: Росія залежить від України не менше, ніж Україна від Росії 23.12.2004

Тема налагодження українсько-російських відносин після президентських виборів нині залишає більше запитань аніж відповідей. Внести певну ясність у неї та додати трохи оптимізму щодо переспектив співпраці Москви та Києва зміг візит до Росії глави українського зовнішньополітичного відомства Костянтина Грищенка. Остаточно розставити крапки над «і» у цій темі нам допоможуть експерти.