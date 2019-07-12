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Борис Беккер

Борис Беккер - колишній німецький тенісист, олімпійський переможець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Борис Беккер".

Колишній німецький тенісист Борис Беккер свого часу вважався першою ракеткою світу. Загалом він виграв 49 турнірів в одиночному розряді та 15 - в парі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Розпродані спортивні трофеї тенісиста Бориса Беккера

Розпродані спортивні трофеї тенісиста Бориса Беккера 12.07.2019

Німецький тенісист Беккер накопичив боргів на 56 мільйонів євро. Його спортивні трофеї продані на аукціоні за 750 тисяч.
Як Борис Беккер став африканським дипломатом, щоб уникнути банкрутства

Як Борис Беккер став африканським дипломатом, щоб уникнути банкрутства 19.06.2018

Екс-перша ракетка світу Борис Беккер сподівався за допомогою дипломатичного паспорта уникнути процедури банкрутства у Великобританії. DW публікує копію документа.

Суд у Берліні заборонив депутату-правопопулісту повторювати расистську образу

Суд у Берліні заборонив депутату-правопопулісту повторювати расистську образу 10.01.2018

Депутату Бундестагу від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Єнсу Маєру суд заборонив повторювати образливий вислів на адресу сина тенісиста Бориса Беккера. У разі порушення йому загрошує штраф або арешт.
Німецькі правопопулісти оголосили догану депутату за расистський твіт

Німецькі правопопулісти оголосили догану депутату за расистський твіт 08.01.2018

Депутату Бундестагу від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Єнсу Маєру керівництво партії оголосило догану. Twitter політика містив образливий запис на адресу сина тенісиста Бориса Беккера. Маєр вибачився.
Легенда тенісу Борис Беккер оголосив війну расизму в Німеччині

Легенда тенісу Борис Беккер оголосив війну расизму в Німеччині 07.01.2018

Колишній тенісист Борис Беккер у відповідь на образу на адресу свого сина закликав до боротьби з расизмом. Син Беккера подав позов проти депутата Бундестагу, у Twitter якого було розміщене образливе повідомлення.
Новак Джокович виграв French Open і зібрав кар'єрний шолом

Новак Джокович виграв French Open і зібрав "кар'єрний шолом" 05.06.2016

Виграш Відкритої першості Франції з тенісу приніс Новаку Джоковичу дванадцятий титул з серії Великого шолома.
Чи знаєте ви п'ять тварин - тезок відомих особистостей?

Чи знаєте ви п'ять тварин - тезок відомих особистостей? 24.02.2016

Відомий тенісист Борис Беккер - молюск-кораблик, Джон Леннон - тарантул. При відкритті нових видів тварин часом фантазія науковців не має меж, коли йдеться про назви для своїх дітищ.