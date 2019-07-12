Борис Беккер - колишній німецький тенісист, олімпійський переможець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Борис Беккер".

Колишній німецький тенісист Борис Беккер свого часу вважався першою ракеткою світу. Загалом він виграв 49 турнірів в одиночному розряді та 15 - в парі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.