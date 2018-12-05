Боксер Василь Ломаченко об'єднав чемпіонські титули WBA і WBO

Український боксер Василь Ломаченко в суботу, 8 грудня, переміг представника Пуерто-Рико Хосе Педрасу та об'єднав титули чемпіона світу за версією WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кілограма).

Українець виграв боксерський поєдинок у Нью-Йорку за очками (117-109, 119-107, 117-109). У 11 раунді Ломаченко двічі відправляв Педрасу в нокдаун, але останній піднімався з коліна, зумівши дотягнути до кінця раунду.

Нагадаємо, що Ломаченко - олімпійський чемпіон 2008 і 2012 років. У липні 2013 року він підписав контракт з американською промоутерською компанією Top Rank Promotions, який продовжив на початку травня 2015 року на п'ять років. У червні 2014 року боксер завоював титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі (до 57,2 кілограма), а в червні 2015 року завоював титул WBO в наступній для себе ваговій категорії (до 59 кілограмів).

У травні 2018 року українець переміг венесуельця Хорхе Лінареса, завоювавши титул чемпіона світу за версією WBA вже в легкій вазі (до 61,2 кілограма).