Бойові дії в Лівії: понад 200 загиблих

Від початку боїв між силами "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара та збройними формуваннями, підконтрольними уряду національної єдності Лівії, в Триполі загинули вже понад 200 осіб. Про це у четвер, 18 квітня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). З 4 квітня, відколи тривають бойові дії, понад 900 осіб дістали поранень.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), внаслідок бойових дій свої будинки були змушені залишити вже 25 тисяч людей. Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що в зоні ризику перебувають близько трьох тисяч біженців, які знаходяться у таборі поблизу зони бойових дій. Деякі з них не вживали їжу протягом багатьох днів та мають обмежений доступ до питної води.

Рада Безпеки ООН збереться 18 квітня у Нью-Йорку для проведення позачергового закритого засідання щодо ситуації в країні. Екстрене засідання скликала Німеччина після того, як Радбез не зміг погодити резолюцію про припинення вогню у Лівії, передає агенція dpa.

Тим часом міжнародно визнаний уряд Лівії видав ордер на арешт генерала Халіфи Хафтара. Причиною є повітряні удари ЛНА по летевищу Мітіга та житлових кварталах, повідомив військовий прокурор. Одночасно місцеві ЗМІ повідомили про бої за авіабазу Таманхінт на півдні Лівії.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.