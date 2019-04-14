 Бойові дії в Лівії: понад 200 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

Бойові дії в Лівії: понад 200 загиблих

Внаслідок бойових дій поблизу Триполі загинули вже 200 людей і майже тисяча дістали поранень. Німеччина скликала закрите засідання Радбезу ООН щодо ситуації у країні.

Наслідки бойових дій в Триполі

Наслідки бойових дій в Триполі

Від початку боїв між силами "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара та збройними формуваннями, підконтрольними уряду національної єдності Лівії, в Триполі загинули вже понад 200 осіб. Про це у четвер, 18 квітня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). З 4 квітня, відколи тривають бойові дії, понад 900 осіб дістали поранень.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), внаслідок бойових дій свої будинки були змушені залишити вже 25 тисяч людей. Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що в зоні ризику перебувають близько трьох тисяч біженців, які знаходяться у таборі поблизу зони бойових дій. Деякі з них не вживали їжу протягом багатьох днів та мають обмежений доступ до питної води.

Рада Безпеки ООН збереться 18 квітня у Нью-Йорку для проведення позачергового закритого засідання щодо ситуації в країні. Екстрене засідання скликала Німеччина після того, як Радбез не зміг погодити резолюцію про припинення вогню у Лівії, передає агенція dpa.

DW.COM

Понад 120 осіб загинули внаслідок боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Халіфи Хафтара. Через бойові дії 13,5 тисячі осіб залишили свої будинки. (14.04.2019)

Сторонам збройного протистояння в Лівії необхідно уникати обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів. Всі випадки скоєння воєнних злочинів фіксуватимуться, застерегли в місії ООН. (14.04.2019)

Тим часом міжнародно визнаний уряд Лівії видав ордер на арешт генерала Халіфи Хафтара. Причиною є повітряні удари ЛНА по летевищу Мітіга та житлових кварталах, повідомив військовий прокурор. Одночасно місцеві ЗМІ повідомили про бої за авіабазу Таманхінт на півдні Лівії.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.

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