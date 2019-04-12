Бойові дії в Лівії: вже понад 120 загиблих, півтисячі поранених

Від початку бойових дій між силами "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара та збройними формуваннями, які підконтрольні уряду національної єдності Лівії в Триполі, загинула вже 121 особа. Про це у неділю, 14 квітня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Окрім того, 561 людина внаслідок бойових дій отримала поранення.

Організація повідомила, що надсилає медичні товари і збільшую кількість своїх співробітників у Триполі. Вона також засудила неодноразові напади на медичних працівників та транспортні засоби, що відбулись під час бойових дій. За даними офісу Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних питань (OCHA), троє медичних працівників були вбиті, а п'ять машин швидкої допомоги були виведені з ладу шрапнеллю.

З початку конфлікту свої будинки були змушені залишити вже понад 13,5 тисячі осіб, повідомили в OCHA. Понад 900 осіб зараз живуть у притулках.

Окрім бойових дій на місцях, кожна сторона розпочала щоденні повітряні удари та звинувачує одна одну в атаках на цивільних осіб. Сили Хафтара не реагують на міжнародні заклики припинити наступ на підконтрольні уряду сили.

Як повідомлялося, 4 квітня ЛНА почала наступ на Триполі, де розташований міжнародно визнаний уряд країни. У відповідь вірні уряду війська почали операцію "Вулкан гніву".

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.