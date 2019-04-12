 Бойові дії в Лівії: вже понад 120 загиблих, півтисячі поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

Бойові дії в Лівії: вже понад 120 загиблих, півтисячі поранених

Понад 120 осіб загинули внаслідок боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Халіфи Хафтара. Через бойові дії 13,5 тисячі осіб залишили свої будинки.

Військові армії уряду національної єдності Лівії

Військові армії уряду національної єдності Лівії

Від початку бойових дій між силами "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара та збройними формуваннями, які підконтрольні уряду національної єдності Лівії в Триполі, загинула вже 121 особа. Про це у неділю, 14 квітня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Окрім того, 561 людина внаслідок бойових дій отримала поранення.

Організація повідомила, що надсилає медичні товари і збільшую кількість своїх співробітників у Триполі. Вона також засудила неодноразові напади на медичних працівників та транспортні засоби, що відбулись під час бойових дій. За даними офісу Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних питань (OCHA), троє медичних працівників були вбиті, а п'ять машин швидкої допомоги були виведені з ладу шрапнеллю.

З початку конфлікту свої будинки були змушені залишити вже понад 13,5 тисячі осіб, повідомили в OCHA. Понад 900 осіб зараз живуть у притулках.

Окрім бойових дій на місцях, кожна сторона розпочала щоденні повітряні удари та звинувачує одна одну в атаках на цивільних осіб. Сили Хафтара не реагують на міжнародні заклики припинити наступ на підконтрольні уряду сили.

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Як повідомлялося, 4 квітня ЛНА почала наступ на Триполі, де розташований міжнародно визнаний уряд країни. У відповідь вірні уряду війська почали операцію "Вулкан гніву".

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.

Infografik Der Konflikt in Libyen UK

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