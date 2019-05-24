 Бойовики на Донбасі не пускають школярів на ЗНО - прикордонники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

Бойовики на Донбасі не пускають школярів на ЗНО - прикордонники

Бойовики на Донбасі не пропускають школярів через лінію розмежування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляють українські прикордонники.

КПВВ Майорськ

КПВВ "Майорськ"

Державна прикордонна служба України заявляє, що бойовики на Донбасі не пропускають школярів через лінію розмежування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

DW.COM

З початку року школи на Сході України були атаковані 12 разів, повідомили в Дитячому фонді ООН, який вимагає негайного завершення бойових дій та гарантування безпеки і захисту дітей в регіоні. (21.05.2019)

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Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби, оприлюдненому в п'ятницю, 24 травня. "Бойовики вигаданих "республік" не пропускають дітей із непідконтрольних територій для здачі ЗНО", - сказано в ньому.

В Україні цього року на зовнішнє тестування з непідконтрольної частини Донецької області зареєструвалися 834 людини. 21 травня розпочалася основна сесія ЗНО 2019 року, і перший іспит з математики складали 430 осіб з неконтрольованої урядом України частини Донеччини. Іспит з української мови повинні були складати 678 людей. У Донецькій військово-цивільній адміністрації вже пообіцяли додаткові сесії для школярів, яких не пропустили бойовики.

Нагадаємо, на Сході України у перші чотири місяці цього року значно почастішали обстріли шкіл. Яки заявили представники Дитячого фонду ООН (UNICEF), за цей час освітні заклади були атаковані 12 разів, що вчетверо більше у порівнянні з таким же періодом минулого року.

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