Бойовики на Донбасі не пускають школярів на ЗНО - прикордонники

Державна прикордонна служба України заявляє, що бойовики на Донбасі не пропускають школярів через лінію розмежування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби, оприлюдненому в п'ятницю, 24 травня. "Бойовики вигаданих "республік" не пропускають дітей із непідконтрольних територій для здачі ЗНО", - сказано в ньому.

В Україні цього року на зовнішнє тестування з непідконтрольної частини Донецької області зареєструвалися 834 людини. 21 травня розпочалася основна сесія ЗНО 2019 року, і перший іспит з математики складали 430 осіб з неконтрольованої урядом України частини Донеччини. Іспит з української мови повинні були складати 678 людей. У Донецькій військово-цивільній адміністрації вже пообіцяли додаткові сесії для школярів, яких не пропустили бойовики.

Нагадаємо, на Сході України у перші чотири місяці цього року значно почастішали обстріли шкіл. Яки заявили представники Дитячого фонду ООН (UNICEF), за цей час освітні заклади були атаковані 12 разів, що вчетверо більше у порівнянні з таким же періодом минулого року.